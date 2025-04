Israel moviliza al Ejército y ordena evacuaciones ante masivos incendios forestales

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este miércoles el despliegue de efectivos para ayudar al Cuerpo de Bomberos a hacer frente a los incendios forestales registrados durante la jornada en la zona montañosa situada cerca de Jerusalén y que se desplazan hacia el sur. Así lo han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado, en el que han matizado que se ha ordenado también la participación de unidades de la Fuerza Aérea, que se encargará de "realizar fotografías desde el aire" para analizar la extensión de las llamas y el peligro que estas suponen. Previamente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dado instrucciones a Zamir para desplegar precisamente efectivos en estas áreas y ha alertado de que el país se encuentra en "emergencia nacional" por los incendios forestales. "Hay que poner a disposición todas las fuerzas disponibles para salvar vidas y lograr poner las llamas bajo control", ha apuntado. Fuentes medicas han explicado que de momento doce personas han tenido que recibir atención sanitaria, la mayoría de ellas por inhalación de humo. Además, los equipos de rescate están trabajando para lograr evacuar a aquellos motoristas que siguen en la autopista 1, que une Jerusalén con la localidad de Tel Aviv.

El ministro de Exteriores del país, Gideon Saar, ha pedido ayuda a países como Italia, Croacia, Chipre y Grecia para hacer frente a las llamas, por lo que algunos de ellos ya están analizando estas solicitudes y podrían enviar aeronaves durante las próximas horas, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. En el caso de Italia y Grecia, ambos han aceptado trasladar hidroaviones para contribuir a estas labores, tal y como indica el canal de televisión israelí Channel 12, que no ha dado detalles al respecto de momento pero ha matizado que al menos tres personas han sido ya detenidas como presuntas responsables de los incendios. Por su parte, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que el mandatario se encuentra en contacto con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, con el que está siguiendo de cerca los acontecimientos.