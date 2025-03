El vicepresidente de EEUU, en un mensaje filtrado: "Odio tener que rescatar otra vez a Europa"

Un escándalo de seguridad sacude a la administración de Donald Trump tras la filtración accidental de información clasificada sobre los planes militares de Estados Unidos en Yemen. En un error insólito, altos funcionarios del gabinete de Trump agregaron por equivocación a Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic, a un chat privado de Signal en el que se discutían detalles confidenciales sobre los bombardeos del 15 de marzo contra los hutíes.

El chat, que operaba como una sala de guerra virtual, contenía información sobre objetivos, armamento y horarios de los ataques. Entre los participantes estaban el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz y la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles. En la conversación, Vance manifestó su descontento con la operación al afirmar: "Simplemente detesto tener que rescatar a Europa otra vez". Sus palabras reflejan el malestar dentro del gobierno estadounidense sobre la carga de la defensa de las rutas comerciales en el Mar Rojo, un conflicto que, según los funcionarios, favorece en mayor medida a Europa.

El error de seguridad fue revelado por Goldberg en The Atlantic, donde expuso los mensajes y la discusión interna en la Casa Blanca. La administración Trump confirmó la autenticidad de la filtración, pero la describió como "la profunda y reflexiva coordinación de políticas entre altos funcionarios". Sin embargo, la exposición de detalles operativos de la incursión en Yemen ha desatado una ola de críticas sobre la seguridad de la información gubernamental.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la opinión de Vance, pero subrayó la necesidad de que Washington tomara la iniciativa: "Comparto plenamente su rechazo al oportunismo europeo. Es patético. Pero somos los únicos en el planeta que podemos hacer esto. Nadie más se acerca".

El error ha provocado reacciones inmediatas tanto en el Congreso como en la opinión pública. Mike Lawler, legislador republicano, advirtió que «la información clasificada no debe transmitirse por canales no seguros, y mucho menos a quienes no tienen autorizaciones de seguridad». Comparaciones con el escándalo del correo electrónico privado de Hillary Clinton han comenzado a surgir, avivando el debate sobre el manejo de datos sensibles dentro del gobierno.

El propio Trump intentó minimizar la situación con un comentario despectivo sobre The Atlantic: "No soy muy fan de esa revista, para mí va a desaparecer... pero no sé nada al respecto", declaró en su red social Truth Social.

Mientras tanto, la operación en Yemen continúa generando controversia. Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, los rebeldes hutíes han atacado más de 100 buques mercantes, causando la muerte de marineros y afectando el comercio en el Canal de Suez. En respuesta, Trump justificó los bombardeos asegurando que su administración "usará una fuerza letal abrumadora hasta que logremos nuestro objetivo".

Sin embargo, la filtración ha puesto en entredicho la capacidad de la administración para gestionar operaciones militares confidenciales sin exponer información crítica. A medida que se investigan los hechos, la Casa Blanca se enfrenta a una crisis de credibilidad y a una renovada presión por reforzar sus protocolos de seguridad.