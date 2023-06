Jodorkovski: "Prigozhin puede convertirse en el próximo presidente de Rusia muy pronto"

Mijail Jodorkovski, de 59 años, uno de los rusos más odiados en el Kremlin, asegura que el jefe de Wagner Yevgeny Prigozhin puede regresar pronto a Rusia y presidir un futuro gobierno sib Putin al mando. El ex oligarca y opositor del Kremlin, exiliado en países europeos, asegura en una entrevista al medio alemán Bild que "si Occidente no actúa de inmediato, Prigozhin pronto podría convertirse en presidente de Rusia".

A su juicio, "el dictador Vladimir Putin está más tocado nunca". Jodorkovsky cree que "el levantamiento de Prigozhin es un duro golpe a la legitimidad de Putin. Es una señal para la población de que Putin es viejo y débil". Lo que viene a partir de ahora es una nueva fase del régimen: Ahora Putin "hará todo lo posible para estabilizar su posición, para mostrar fuerza y ​​confianza". También es posible que “la represión aumente”. Pero "no espero una escalada seria, especialmente no en el frente". Un líder que teme a unos pocos miles de mercenarios "no es capaz de una escalada seria a nivel internacional".

El motín protagonizado por el jefe del ejército de mercenarios ha demostrado "un posible escenario para un cambio de poder" y cómo serían las "fuerzas que podrían llegar al poder después de Putin". Esta es "una señal inequívoca para las élites occidentales".

Si Prigozhin habla en serio sobre esto, dice el opositor ruso, nadie en Rusia Moscú podría detenerlo. Ni "el actual gobierno" ni las fuerzas de seguridad. Estas estructuras estaban ya "desacreditadas a los ojos de la población y de los patriotas nacionales".

El ex magnate petrolero Jodorkovski, considerado en su día el preso político más importante de Rusia, tiene una explicación sobre la ruptura de Prigozhin con Moscú: "Prigozhin se dio cuenta en algún momento de que había sobreestimado su fuerza. No estoy hablando de las fuerzas militares. Realmente podría haber tomado el poder, especialmente si el ejército se hubiera puesto del lado de él, lo cual era una posibilidad. Pero Prigozhin no habría retenido el poder por razones políticas”.

Jodorkovski estuvo encarcelado durante una década. Jodorkovski fue encarcelado en 2003 acusado de fraude y evasión fiscal, aunque muchos lo veían como una víctima política de un enfrentamiento con Putin, tras haber denunciado que su Gobierno era corrupto y haber financiado partidos de la oposición.

Desde Alemania, Nils Schmid, portavoz de política exterior del grupo parlamentario SPD (socialdemócratas), señala que la retórica anti-élite de Prigozhin tiene mucha aprobación entre los rusos. "Con su conocimiento de propaganda y el canal Telegram, puede transmitir directamente a la gente, especialmente al aparato de seguridad.

Jürgen Trittin, portavoz de política exterior de Los Verdes alemanes, califica de "muy preocupante" que la potencia nuclear rusa haya sido chantajeada por una fuerza mercenaria. "Nadie está preparado para tal escalada, ni siquiera Estados Unidos", dijo Trittin al Tagesspiegel. Una guerra civil inminente o el colapso de Rusia es "una dimensión que debe llenarnos de preocupación".