Kosovo acude el domingo a las urnas ante un complejo futuro europeo y en medio de fuertes tensiones con EEUU

Kosovo acude este domingo a las urnas en unas elecciones legislativas donde el partido del primer ministro Albin Kurti, Vetevendosje (Movimiento por la Autodeterminación), parte como favorito aunque ya sin expectativas de repetir su gran triunfo de 2021 dada la erosión causada en su figura después de cuatro años de conflicto abierto con Serbia, en medio de una parálisis casi endémica en las negociaciones de integración con la Unión Europea y, bajo la nueva administración Trump, la completa desconfianza de la Casa Blanca.

Esta misma semana, el enviado especial norteamericano, Richard Grennell, declaró en público su repulsa a la figura de Kurti, a quien acusó en la red social X de haber boicoteado de manera unilateral las conversaciones de estabilización con Serbia y de haberse convertido en un obstáculo para el funcionamiento de compañías estadounidenses en territorio kosovar. Un intento de Kurti para restar importancia a estos comentarios fue respondido con contundencia por Grennell al asegurar que Kurti "delira" y que "las relaciones nunca han estado en un nivel tan bajo".

Las esperanzas de normalización con Serbia son prácticamente inexistentes. "Es un hombre con una pistola cargada y su única intención es la de disparar contra los serbios, y cada vez más gente se da cuenta de ello", ha manifestado este viernes el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic. El mandatario no solo hacía referencia a las críticas de EEUU, sino al endurecimiento de la posición de Bruselas sobre Kosovo, dadas las medidas de castigo adoptadas en 2023 por la UE ante la falta de avances de Pristina para desescalar meses previos de enfrentamientos abiertos con los municipios del norte, de mayoría serbia. Esta situación actual choca diametralmente con las aspiraciones no solo de Kurti, sino también de la oposición kosovar, para integrarse en la Unión Europea, a la que ven como la tabla de salvación de uno de los territorios más pobres del continente, con un PIB per capita de 17.000 euros. Sin embargo, el dirigente kosovar también ha tenido que satisfacer su promesa de cimentar una identidad nacional para Kosovo; de ahí su rechazo a propuestas europeas como la creación de la llamada Asociación de Municipios Serbios -- la entidad proyectada en el Tratado de Bruselas de 2013 entre Serbia y Kosovo -- al interpretar que se trataba de un prolegómeno a la secesión de estas comunidades. Estas localidades, como Mitrovica Norte, Zubin Potok, Leposavic o Zvecan, fueron escenario en 2023 de los peores episodios de tensión de las historia de relaciones entre Serbia y Kosovo.

Un encontronazo sobre el sistema de matriculación de los vehículos se convirtió en la gota que colmó el vaso y desembocó en la decisión de la comunidad serbokosovar de abandonar las instituciones locales tras denunciar una campaña de persecución del Gobierno de Pristina, quien procedió a instalar a alcaldes albanokosovares en la zona. El entonces ministro de Defensa de Serbia, Milos Vucevic, acabó pidiendo formalmente a la OTAN el permiso para el despliegue de las fuerzas de seguridad serbias en Kosovo, una solicitud sin precedentes desde el final de la guerra en 1999. La crisis acabó desactivada en el último momento gracias en parte a la mediación de Bruselas pero puso de manifiesto la mínima intención de entendimiento entre ambas partes. De hecho, este pasado 15 de enero, sin ir más lejos, el Gobierno kosovar decidió cerrar 28 organizaciones controladas por la minoría serbia, una iniciativa con la que Pristina quiere poner fin a las "instituciones paralelas" y que ha vuelto a ser objeto de reproches por parte de la UE y EEUU.

El primer ministro ha hecho campaña convencido absolutamente de una victoria directa de su partido de centroizquierda principalmente gracias a lo que declaró como un éxito rotundo de su programa económico. Confía en que no hará falta entablar conversaciones con sus dos principales rivales: el Partido Democrático de Kosovo (PDK) -- cuyo fundador, Hashim Thaçi, está imputado por crímenes de guerra por el Tribunal Especial para Kosovo -- y la conservadora Liga Democrática de Kosovo (LDK), de Lumir Abdixhiku. Ambos partidos han dedicado su campaña electoral a reprochar a Kurti las sanciones europeas de las que ha hecho acreedor a Kosovo. "Este país está aislado", declaró Abdixhiku a finales del mes pasado durante un mitin en Pristina, en el que aseguró que ahora "es el momento" de emprender un nuevo rumbo y pasar página, según declaraciones recogidas por el portal de noticias Koha. La decisión queda en manos de los votantes, incluidos los de la diáspora, emitirán sus votos para elegir a 120 diputados de 26 agrupaciones políticas y a un candidato independiente en una votación que tendrá lugar entre las 07.00 y las 19.00 (misma hora en España peninsular y Baleares). En el norte de Kosovo cabe destacar que Lista Serbia, considerado como la extensión política de Belgrado y fuerza dominante en la zona, ha decidido participar en estos comicios tras sus boicots en las últimas elecciones locales para hacerse con el control de los diez escaños asegurados para la minoría serbia.

Observación europea

De momento, la misión de observación electoral del Parlamento Europeo ya se ha desplegado este viernes en Kosovo con una delegación formada por seis eurodiputados y liderada por la socialista portuguesa Marta Temido. La misión de observación electoral permanecerá en Kosovo hasta el martes y evaluará si las elecciones parlamentarias se han celebrado de conformidad con la legislación nacional de Kosovo y las normas internacionales. Esta misión complementa una de mayor entidad aprobada por la UE y que lidera la también eurodiputada francesa Natalie Lousieau. Dicha delegación incluye 100 observadores técnicos que llevan semanas en el terreno para recabar información sobre la marcha del proceso electoral. La UE, cabe recordar, ha desplegado observadores en todas las elecciones de la última década, incluyendo las votaciones municipales de 2021, marcadas por el boicot en el norte de Kosovo por parte de la minoría serbia, y en las legislativas de 2019.