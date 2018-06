«La frontera española nos preocupa. Hay muchas más llegadas»

En medio del caso «Aquarius», Izabella Cooper, la portavoz de la agencia Frontex que gestiona las fronteras exteriores europeas, deja claro como primer punto que la decisión o no de abrir sus puertos al «Aquarius» depende exclusivamente de las autoridades italianas y que la misión «Themis» que patrulla el Mediterráneo Central bajo la coordinación de Frontex no ha tenido ningún papel en este caso ya que no está en su mandato (el rescate fue de una ONG).

¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Van a incrementarse las llegadas?

Es muy difícil predecir los flujos migratorios. La situación en el Mediterráneo Central ha cambiado mucho desde 2016. En esta ruta, desde enero hasta final de mayo de este año hubo 11.500 llegadas. Es una caída del 82% respecto al mismo periodo del año anterior. La caída es muy significativa. La reducción se debe sobre todo al papel de los guardacostas en Libia, pero los flujos son siempre una combinación de factores de entrada y de salida: clima, situación en países de origen, situación de países en tránsito, el acceso de las mafias y sus precios. Las actividades de la guarda costera libia han contribuido al menor número de llegadas, pero es difícil predecir qué pasará porque la situación en Libia sigue siendo muy desafiante. Si los factores continúan igual, la presión migratoria debería ser estable.

¿Entonces, no volverán los peores días de la crisis de refugiados en 2015 y 2016? ¿No habrá verano negro?

Todo depende de la situación en Libia, pero también estamos viendo un ligero aumento de las llegadas a través de Túnez y esa es una de las principales razones por las que mantenemos nuestra presencia en Italia. En la operación «Themis» hemos cambiado nuestro foco y ahora no sólo nos ocupamos de Turquía, Libia, Túnez y Argelia, también de países como Albania. En Italia seguimos con una presencia de 300 agentes y el compromiso de 27 países.

¿Y en el caso de España?

Bueno, ha habido un incremento muy significativo. Desde el comienzo del años se han producido unas 8.000 llegadas a España; es una de las fronteras exteriores que estamos observando con mucho cuidado, estamos presentes allí con cien agentes. En la frontera de Turquía con Grecia, Frontex también continúa con una gran presencia. Aquí la situación es bastante estable.

El director de la agencia, Fabrice Leggeri, dijo que las ONG están favoreciendo a las mafias.

Esto es absolutamente falso. Frontex nunca ha acusado a las ONG. La realidad es que el modelo cambió. Tras las primavera árabe (2011) los migrantes salían de Libia en barcos grandes con agua y comida hasta llegar a Lampedusa. En 2015 y 2016 la zona de rescate quedaba al borde de las aguas libias: entonces las mafias pusieron a los migrantes en barcos más pequeños y llenos.