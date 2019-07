l oficial naval Rafael Acosta Arévalo ha sido asesinado y el primer sospechoso es la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela. El capitán fue detenido el 21 de junio, acusado de formar parte de una presunta conspiración para eliminar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

El capitán fue detenido durante los tres días en los que Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, visitó Venezuela con el objetivo de comprobar las violaciones a los Derechos Humanos. El militar fue detenido por participar en una presunta conspiración para acabar con la vida de Nicolás Maduro. Acusado de cargos de terrorismo, sedición y magnicidio.

La abogada defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju publicaba en su cuenta de twitter: “El DGCIM asesina a punta de torturas al Capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 21 de junio. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas. No hablaba, sólo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Se le pedía ponerse en pie pero no podía moverse. El juez ordenó su traslado al hospital y falleció hoy a la 1 am”.

El régimen confirmó ayer la muerte del opositor, y Nicolás Maduro solicitó a Tarek William Saab, titular del Ministerio Público y fiscal general de Venezuela, la ejecución de una “completa y exhaustiva investigación” para aclarar los hechos. Y a través de twitter, Saab informó de que el fiscal 86 del Área Metropolitana de Caracas, sería el encargado de investigar las causas de la muerte y las responsabilidades pertinentes.

La organización “Venezolanos Perseguidos, Políticos en el Exilio” (Veppex) también acusan del asesinato a la Contrainteligencia Militar venezolana. “Este asesinato suma otra víctima a la larga lista de personas que han sido ajusticiadas deliberadamente por el régimen de Nicolás Maduro, en este caso por las torturas realizadas por los funcionarios de la DIGECIM” dijo la asociación.

El presidente y vicepresidente de esta organización añadieron que “el régimen de Nicolás Maduro sigue demostrando su talante totalitario y despiadado, dejando muy claro que la única forma posible de removerlo del poder es por la fuerza”, y que, “cualquiera que hable de negociaciones o entendimiento con este régimen es cómplice de los asesinatos y de las violaciones de derechos humanos de los esbirros de la dictadura”.

En un comunicado del despacho de la presidencia encargada de Venezuela, Juan Guaidó avisaba que se van a recurrir ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte penal Internacional, para exigir un equipo forense independiente que realice el examen del cuerpo del difunto, la investigación de los casos de tortura y desapariciones dentro de la Fuerza Armada Nacional, y pruebas de que los presos políticos retenidos por el régimen están con vida.

También urgía a los militares y policías venezolanos a tomar postura en el conflicto. “Hay dos caminos, seguir siendo sumisos y partícipes de nuestra tragedia, o demostrar el valor necesario para restituir el hilo constitucional” concluía el comunicado.