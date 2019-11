La “táctica del salami” del maldito comunismo

Por medio de la «szalámitaktika» los comunistas alcanzaron el poder en Polonia (Lublin, 1944, Varsovia, 1946, Checoslovaquia (1946/1948), Bulgaria (1946), Rumanía (1947), Hungría (1945/48), Alemania del Este tuvo un gobierno soviético de ocupación hasta que, en 1949, se creó la República Democrática de Alemania (RDA), Yugoslavia no necesitó la política del salami, pues los comunistas de Tito, vencedores en la guerra, ocuparon al poder en 1945 y lo mismo ocurrió con Albania, donde al retirarse los alemanes el poder quedó en manos de Enver Hoxha.

Fuera del Plan Marshall

Bajo el comunismo los países quedaron supeditados a los intereses y directrices de Moscú (doctrina de la «soberanía limitada»), que bajo una insoportable presión policial coartó las libertades políticas, de opinión, información, movilidad, mercado, religión... Bajo su tiranía aislacionista y autárquica se quedaron fuera del Plan Marshall, su reconstrucción de las destrucciones de la Guerra fue lentísima y pobre, su economía no competitiva se sumió en la inoperancia: su producción industrial quedó de inmediato desfasada, la agrícola fue frecuentemente disparatada (cuando sobraba trigo faltaban patatas, cuando había verduras no se encontraba leche...); sus artículos de consumo eran escasos y de poca calidad... La situación creada por todo ello desbordó frecuentemente los diques represivos, como ocurrió con la revolución húngara de 1956. Y, más visiblemente, con la riada de migraciones hacia el Oeste en Alemania, que el 13 de agosto de 1961, provocaron la construcción del Muro, para que no se desertizara la RDA y fueron evidentes las maravillas del «paraíso socialista», del que, entre 1949 y 1961 se largaron 2.689.000 personas y el flujo era de mil emigrantes diarios en los primeros siete meses de 1961.

Pero ni eso fue suficiente: en 1968 floreció la «Primavera de Praga», que trató de reformar el sistema desde dentro y tuvo que ser frenada por 600.000 soldados y mil tanques del Pacto de Varsovia. Con todo, el ocaso del Telón de Acero fue lento. Se necesitaron sucesivas crisis internas de la URSS, como su invasión de Afganistán, las huelgas obreras en los astilleros polacos de Gdansk y la fundación del sindicato Solidaridad (1980), la catástrofe de la central nuclear de Chernobil (1986) y sus penurias económicas incapaces ya de sostener el clientelismo exterior... Aparte de la confrontación exterior (La Guerra de las Galaxias del presidente estadounidense Reagan) los diques internos se resquebrajaban: en 1969 elecciones libres en Polonia, apertura de la frontera húngara con Austria y, en verano, paso casi franco hacia el oeste de alemanes, checoslovacos y rumanos... y, al final, en noviembre, manifestaciones de hasta medio millón de berlineses que exigían, con la policía mirando para otro lado, democracia, elecciones y el final del partido único. El Muro se desplomó en diciembre y en un año desaparecieron casi todos los gobiernos comunistas europeos y en dos, también la URSS.