Londres retira la nacionalidad a la joven que se unió al Estado Islámico

Las autoridades de Reino Unido han revocado la ciudadanía a Shamima Begum, la joven británica que abandonó el país con 15 años para viajar al “califato” del Estado Islámico, según ha anunciado en una carta enviada a su familia y publicada por la cadena de televisión ITV.

En la misiva oficial se ha confirmado que la decisión ha sido adoptada por el ministro del Interior, Sajid Javid, al tiempo que ha señalado que la retirada de la ciudadanía ha sido llevada a cabo con fecha del 19 de febrero. Asimismo, ha pedido a la familia que comunique la noticia a Shamima, y ha subrayado que aún cabe apelación.

La abogada de los familiares, Tasnime Akunjee, ha señalado que éstos se encuentran “muy decepcionados” por la decisión, y que están “considerando todas las vías legales para recurrirla”. Por su parte, la misma Shamima se ha mostrado “un poco sorprendida” por la medida del Gobierno, de la que no tenía conocimiento. “Es un poco injusto para mí y mi hijo”, ha comentado a un periodista de ITV que le mostró la misiva. La joven, que ahora tiene 19 años, dio a luz el domingo a su tercer hijo, si bien los dos anteriores han fallecido. “Parte el corazón leerlo. Mi familia hizo que pareciera mucho más fácil el que yo regresara a Reino Unido cuando hablé con ellos en Baghuz. Cuesta aceptarlo”, ha añadido Begum, en referencia al último bastión de Estado Islámico en el este de Siria, donde se libran intensos combates y del que escapó recientemente, informa Ep.

Nacionalidad holandesa

Tras la decisión de Londres, Shamima se plantea solicitar la nacionalidad holandesa. “Mi marido es de Países Bajos y tiene familia en Países Bajos”, ha señalado la joven, que se casó con un miliciano de Estado Islámico de dicha nacionalidad, con el que ha tenido los tres hijos.”Quizá pueda solicitar la nacionalidad holandesa. Si él consigue que le envíen a prisión a Países Bajos puedo esperarle un tiempo mientras esté en prisión”, ha añadido. Begum huyó junto a su marido de Baghuz pero éste ha sido detenido por las milicias kurdas sirias.

La decisión del Gobierno de Theresa May ha sido puesta en tela de juicio por los expertos, a la vez que ha abierto un debate social y mediático sobre la cuestión. El Derecho Internacional prohíbe convertir a una persona en apátrida al privarle de su nacionalidad, por lo que el Ejecutivo británico solo podría retirar la nacionalidad a Shamima si ésta tuviera otra nacionalidad. Sin embargo, aunque su familia es originaria de Bangladesh, la joven nunca ha estado allí ni tiene pasaporte del país asiático, según le ha dicho a la BBC.

El ministro del Interior ya había dicho el pasado viernes que no dudaría en bloquear el regreso al país de la joven. Shamima fue localizada la semana pasada por el diario ‘The Times’ en un campo de desplazados en Siria tras abandonar el último reducto que controla el grupo terrorista en el este del país. “Mi mensaje es claro: si has apoyado a organizaciones terroristas en el extranjero no dudaré a la hora de evitar tu regreso”, manifestó entonces Javid, antes de recalcar que Begum se unió a un grupo “lleno de odio” hacia Reino Unido. “Si logras regresar debes estar preparada para ser interrogada, investigada y potencialmente juzgada”, señaló.

Huida con dos amigas

Begum dejó su casa al este de Londres cuando tenía 15 años. Lo hizo junto a Amira Abase, de la misma edad, y Kadiza Sultana, de 16, todas ellas estudiantes de la Bethnal Green Academy. Partieron en febrero de 2015 del aeropuerto londinense de Gatwick con destino a Turquía, tras haber dicho a sus padres que se iban a pasar el día fuera. Una vez allí, cruzaron la frontera hacia Siria y llegaron a Raqa, la capital del califato.

“No soy la misma estudiante tonta de 15 años que se escapó de Bethnal Green hace cuatro años”, aseguró a Anthony Loyd, el periodista que la ha encontrado. Pero pese a la experiencia vivida, durante la que ha sido madre de dos hijos a los que ha visto morir de hambre y enfermedad, afirmó tajante: “No lamento haber venido aquí”. Según relató al ‘Times’, uno de los motivos que la empujaron a abandonar el territorio controlado por Estado Islámico fue su temor a que su tercer hijo corriera la misma suerte que los dos anteriores. “No tengo grandes esperanzas. Cada vez se están haciendo más pequeños”, ha comentado respecto a Estado Islámico, afirmando que también ahora hay “mucha opresión y corrupción”. “Realmente no creo que merezcan la victoria”, ha señalado.