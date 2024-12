"Macron es un presidente a la defensiva, cuya prioridad será aguantar hasta 2027 para mantener su legado"

¿Cuál es el detonante para que Le Pen haya pasado de tolerar al Gobierno Barnier a derribarlo? ¿Es una estrategia para evitar su inhabilitación?

No podemos estar dentro de la cabeza de Marine Le Pen, pero hay tres certezas. A corto plazo, ella tenía varias “líneas rojas” que hasta ahora el Gobierno Barnier no había sobrepasado, por ejemplo, reducir drásticamente la ayuda hospitalaria a los inmigrante sin papeles. La "línea roja" que sí se ha franqueado es la reforma de las pensiones que sigue adelante e iba a ver una pequeña subida del precio de la electricidad. Le Pen debía demostrar que es una jugadora política fuerte y no se deja amedrentar. A medio plazo, se trataría de una estrategia para distraer la atención de sus muy serios problemas judiciales que le impedirían presentarse a la presidencia en 2027. Y, a más largo plazo, es una forma de dejar en evidencia a Macron como un presidente con unas bases muy poco sólidas, que, aunque no se pueda presentar a la reelección, hay opciones más fuertes como ella.

Tras la caída del Gobierno ¿De qué margen dispone Macron para que otro primer ministro no corra la misma suerte que Barnier?

Hay varias opciones sobre la mesa. Es la segunda vez que se pone en jaque al Gobierno, la última fue a Georges Pompidou en 1962. En este caso, veo muy difícil recuperar a Barnier, aunque podría dilatarse varios meses su sustitución por otro candidato o candidata.

¿Qué perfil cree que tendrá el nuevo primer ministro? ¿Mirará a la izquierda esta vez Macron?

Macron desde la disolución ha preferido mira a su derecha más que a su izquierda. En el bloque de izquierdas, que tiene algunos más diputados que los otros dos, se daba por hecho que Macron buscaría un candidato centrista que pudiese negociar ciertos apoyos parlamentarios. Sin embargo, hacer esto garantizaba que se deshicieran algunas de sus reformas como su reforma estrella de las pensiones. El presidente decidió, en cambio, mirar hacia su derecha y pactar con la extrema derecha. En este caso, se trataba de dar oxígeno con un primer ministro aparentemente aceptable por la derecha y la extrema derecha, pero con muy poco margen. No tengo claro que esta vez Macron mire hacia su izquierda. Algunas voces vuelven a hablar de Lucie Castets, la candidato del Nuevo Frente Popular, pero hay un problema de oferta y demanda. No tengo muy claro que los candidatos de hace cuatro meses sigan siéndolo ahora. Dada la endiablada aritmética parlamentaria actual, dudo mucho que políticos experimentados estén dispuestos debido a que supondría cerrar su carrera política a corto plazo.

¿Estamos abocados a nuevas elecciones legislativas el próximo verano?

Nadie lo sabe. Podríamos estar así con esta situación suboptimal, como dirían los economistas, muchos meses. No sería la primera vez que el poder del presidente se impone a las instituciones. ¿Habrá nuevas elecciones? Lo veo complicado porque con los mismos actores y candidatos no creo que haya cambios drásticos entre bloques o dentro de los mismos.

Macron es ya un “pato cojo”, un presidente sin mayoría en la Asamblea Nacional que no puede presentarse a la reelección. ¿Cuáles serán sus prioridades hasta 2027?

Ya ha agotado sus dos mandatos. ¿”Pato cojo”? Sí y no. La V República está pensada a imagen y semejanza del general De Gaulle. A partir de la reforma que permitió la elección del presidente por sufragio universal se da mucha legitimidad a un solo hombre en este caso y márgenes institucionales enormes en función de la lectura de la Constitución. El presidente podría actuar como árbitro político y dedicarse a la alta política, a las relaciones internacionales. Pero también podría hacer como Sarkozy, ocupar el puesto de primer ministro y ser un hiperpresidente. Sin embargo, Macron ha perdido esa función proactiva que tenía en su primer mandato y al principio del segundo. Ahora está en una situación defensiva y su prioridad será aguantar y mantener su legado con fuertes presiones de la izquierda y la derecha. La reforma de las pensiones fue aceptada por una parte de la población, pero rechazada por muchos electores. La reducción de algunos derechos sociales ha frustrado a las izquierdas, mientras que Reagrupamiento Nacional ve muy laxa las leyes migratorias. Macron se va a defender en su fuerte de Brégançon hasta 2027.