Melania Trump desvela sus planes para su regreso a la Casa Blanca: "Esta vez tengo todo"

Melania Trump, la ex primera dama, ha confirmado que regresará a la Casa Blanca junto a su esposo, Donald Trump, cuando este asuma la presidencia por segunda vez el 20 de enero. En una entrevista con el programa Fox & Friends, transmitida el lunes, Melania expresó su confianza y preparación para esta nueva etapa, afirmando: "Esta vez tengo todo. Tengo los planes. Podría mudarme. Ya empaqueté todo. Ya seleccioné, ya sabes, los muebles que deben entrar".

Esta declaración contrasta con la incertidumbre que rodeó su posible regreso a la Casa Blanca. Antes de las elecciones, fuentes cercanas a la pareja sugerían que Melania no tenía la intención de residir en la Casa Blanca, prefiriendo quizás mantener su residencia en Mar-a-Lago, Florida. La ausencia de Melania en la reunión de transición entre Donald Trump y el presidente Joe Biden, y la primera dama Jill Biden, también alimentó las especulaciones sobre su futuro en Washington.

Sin embargo, la ex primera dama aclaró que su decisión se basa en la familiaridad que ahora tiene con la Casa Blanca. "Conozco las habitaciones donde viviremos. Conozco el proceso. La primera vez fue un desafío", explicó. Además, esta vez, su hijo Barron ya no es un niño en edad escolar, así que no tendrá que permanecer en Nueva York por motivos escolares, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Melania también aprovechó la entrevista para hablar de sus proyectos personales, incluyendo la publicación de sus memorias en octubre y la producción de un documental para Amazon sobre su vida. Este último proyecto, que comenzó a filmarse en noviembre, mostrará su día a día y busca satisfacer el interés del público por conocer más sobre ella.

A pesar de mostrarse más segura y preparada para su regreso a la Casa Blanca, Melania no ha ocultado sus diferencias de opinión con su esposo. "Tengo mis propios criterios. Tengo mi propio sí o no", declaró. "No siempre estoy de acuerdo con lo que mi esposo dice o hace, y eso está bien".

Aunque se ha mantenido en un perfil más bajo durante la última campaña presidencial de Donald Trump, Melania ha expresado su deseo de retomar su iniciativa "Be Best", enfocada en el bienestar de los niños y la seguridad en el uso de las redes sociales. La ex primera dama lamentó la falta de apoyo que recibió durante el primer mandato de Trump, y espera contar con mayor respaldo en esta nueva etapa para ampliar el alcance de su campaña.

Con la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, Melania Trump se convertirá en la primera dama de los Estados Unidos por segunda vez, retomando su papel en la Casa Blanca con una perspectiva renovada y una agenda personal definida, dice.