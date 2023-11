¿Messi vota a Milei? Argentina celebra la histórica victoria en el campo y en la política

Las redes sociales de Argentina se han visto inundadas de comentarios y reacciones tras la difusión de un vídeo manipulado en el que Lionel Messi parece expresar su apoyo al candidato liberal Javier Milei. Este curioso evento ha coincidido con la histórica victoria de Milei en las elecciones presidenciales de anoche, generando una combinación explosiva de celebraciones tanto en el ámbito deportivo como en el político.

El vídeo en cuestión, que ha sido compartido masivamente en la plataforma X, muestra a Messi hablando apasionadamente sobre la situación política y la inseguridad en Argentina. Sin embargo, se ha confirmado que las imágenes corresponden a una entrevista realizada en 2017, donde el futbolista explicaba las razones detrás de su decisión de no regresar al país.

A pesar de la evidencia de que el vídeo es falso, las redes sociales han desatado una ola de especulaciones y comentarios humorísticos,creando una conexión ficticia entre Messi y Milei. Mientras tanto, el candidato liberal celebró su victoria con una ventaja de más de dos millones de votos, convirtiéndose en el nuevo presidente de Argentina.

Los comentarios en línea reflejan la sorpresa y alegría de los usuarios, quienes han relacionado la victoria en las elecciones con los éxitos recientes del fútbol argentino. Algunos de los mensajes más destacados incluyen: "Los dos mejores fin de año de la historia de Argentina. Gracias Messi. Gracias Milei", haciendo referencia a la victoria de Argentina en el Mundial 2023 y a la elección de Milei como presidente.

Otro comentario señala: "Argentina ganó la Copa América en el 2021… ganó el Mundial en el 2022, Messi gana su 8vo Balón de Oro y se convierte en el mejor futbolista de todos los tiempos, y ahora Milei acaba de ser electo presidente de ese país".

Incluso circula una foto donde se ve a un ciudadano argentino que se parece mucho a Lionel Messi, votando en las últimas elecciones.

Aunque Messi no ha emitido ningún comentario oficial sobre el vídeo manipulado, los usuarios han continuado especulando sobre sus preferencias políticas, con comentarios como: "Aunque no lo diga para no meterse en el barro, todos sabemos que Messi votaría por Milei".

Aunque la ideología política del jugador de fútbol sigue siendo un misterio, Argentina celebra no solo en el campo de juego, sino también en el ámbito político.