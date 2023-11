"Mientras Hamás mantenga secuestrados a bebés, niños y ancianos no puede concederse un alto el fuego"

Debe Israel aceptar un alto el fuego como pide Naciones Unidas y una parte de la comunidad internacional. ¿Por qué si o por qué no?

Mientras Hamás mantenga secuestrados a civiles desarmados que fueron apresados de sus casas en pijama el sábado por la mañana, en el día de descanso de los judíos, para llevarlos a Gaza y no deje que organizaciones humanitarias internacionales como Cruz Roja les visite, mientras siga reteniendo a niños, bebés o personas mayores no hay lugar para un alto el fuego. En el pasado Hamás ha pedido altos el fuego y durante este cese de las hostilidades han secuestrado a más gente. Por eso, insisto, si se concede un alto el fuego a Hamás ellos lo van a utilizar para secuestrar y capturar a israelíes. Como he comentado en el pasado utilizaron una tregua para secuestrar a dos soldados y luego asesinarlos en Gaza. No está sobre la mesa mientras sigan manteniendo a los 240 israelíes y extranjeros secuestrados.

¿En qué situación se quedaría Hamás si se concretase un cese de las hostilidades?

Hamás no está interesado en ningún cese de las hostilidades, lo único que quiere es matar a cuantos más judíos sea posible y conquistar toda la región. Orquestaron un plan para tomar el control de 22 localidades israelíes fronterizas. No he escuchado ninguna propuesta de Hamás que no sea su intención de acabar con el Estado judío.

¿Puede el aumento de las muertes de civiles en Gaza como consecuencia del recrudecimiento de los combates y de los bombardeos hacer que Israel pierda el favor de la opinión pública occidental que apoyó su causa tras los ataques del 7 de octubre?

Desde el asalto del 7 de octubre Israel se está enfrentando al disparo continuado de misiles. Mientras los israelíes tengamos que sufrir el disparo de los misiles y nuestros hijos no puedan ir al colegio, el Estado tendrá que defenderse. Israel recibe hostilidades diarias desde Gaza no provocadas, tenemos también a población interna desplazada, muertos y heridos, además de los 240 israelíes secuestrados en Gaza.

¿Debe aumentarse la presión para liberar a los 240 israelíes y extranjeros secuestrados?

Efectivamente debe redoblarse la presión sobre Qatar, Arabia Saudí e Irán pero también sobre los egipcios y los turcos. Todos ellos tienen algún tipo de influencia sobre Hamás para que devuelvan a nuestros ciudadanos. Mientras no ocurra, nada va a cambiar en la guerra. Deben liberarlos y después de eso puede haber una pausa humanitaria. Los israelíes no podemos aceptar que hayan secuestrado a nuestros ciudadanos de sus casas y que se espere que establezcamos cualquier tipo de acuerdo con los secuestradores. Si no conseguimos recuperar a los rehenes no hay razón para la existencia del Estado de Israel. Los ciudadanos no están en un Estado para ser secuestrados. En toda mi carrera periodística no he visto un acto de terror como el del 7 de octubre contra niños, ancianos, familias o soldados. Tiene que ponerse fin.

¿Cuál debe ser el futuro de los líderes de Hamás que viven un exilio de oro en Qatar?

Espero que todo el liderazgo de Hamás desaparezca de la tierra. Hamás se ha convertido en una organización tipo el Estado Islámico, no hay un lugar entre las naciones civilizadas para gente como ellos. No sé cuánto tiempo les queda pero estoy segura que poco a poco iremos viendo cómo desaparecen. Es cuestión de tiempo.