"La muerte de Sinwar puede cambiar el equilibrio de poder interno en Hamás hacia aquellos que estarán más dispuestos a negociar"

¿Cómo afecta a Hamás perder a Sinwar tres meses después de Haniyeh? ¿Estamos más cerca de un alto el fuego en Gaza?

Sinwar era partidario de una línea dura dentro de Hamás y podría ser que su muerte cambiara el equilibrio de poder interno en la organización islamista hacia aquellos que estarán más dispuestos a comprometerse y llegar a un acuerdo, siempre y cuando incluya el fin de la guerra y la retirada israelí de Gaza.

¿Estamos más cerca de un alto el fuego en Gaza?

Ahora es posible que Netanyahu declare que Israel ha logrado todos sus objetivos bélicos y que está dispuesto a poner fin a la guerra y retirarse de Gaza a cambio de los rehenes y de un acuerdo sobre el establecimiento de un gobierno sin Hamás. La Administración estadounidense , por su parte, puede ver este momento como una oportunidad para una nueva iniciativa, que también ayudará a alcanzar un acuerdo en el norte (con Líbano). Existe un marco para dicho acuerdo y Hamás lo ha aceptado tácitamente, que será mucho más rápido de aplicar y mucho más sencillo que el marco anterior: el «Plan de Tres Semanas».Hay un atisbo de esperanza...

¿Ha aprendido Israel de los errores de inteligencia que no lograron evitar el ataque del 7 de octubre?

Solo parcialmente, pero Netanyahu se niega a investigar a fondo estos fallos antes del final de la guerra, y se niega a poner fin a la guerra para no ser investigado. Y se necesita una investigación profunda tanto para que las Fuerzas de Defensa de Israel como el sistema político comprendan los problemas y los aborden.

¿Qué busca Israel al abrir un nuevo frente de guerra en Líbano contra la milicia proiraní de Hizbulá?

No se trata de una nueva guerra, sino de una grave escalada de una guerra que Hizbulá inició el 8 de octubre del año pasado para ayudar a Hamás. El primer objetivo de Israel es permitir que los residentes de las ciudades y pueblos del norte regresen a sus hogares sin la amenaza de drones, misiles o ataques con fuego directo. En segundo lugar, Israel quiere aprovechar la oportunidad para debilitar en gran medida la importante amenaza de Hizbulá en su frontera norte.

¿La operación militar contra Hizbulá pretende eclipsar la guerra en Gaza?

El Estado en su conjunto e incluso las Fuerzas de Defensa de Israel, no. Buscan abordar lo que dije antes. Pero para Netanyahu, la respuesta podría ser, sí. Busca asegurar su supervivencia política y la continuación y escalada de la guerra es buena para eso. Pero la única manera real de terminar el conflicto es a través de la diplomacia. Irán no quiere una guerra ahora, pero se ve obligado por las derrotas de su aliado en Líbano. Hizbulá no puede abandonar la lucha y alcanzar un acuerdo basado en la resolución 1701 de la ONU si no hay un alto el fuego en Gaza. Y para eso, Netanyahu debe aceptar poner fin a la guerra y Hamás debe liberar a todos los rehenes.