- ¿Netanyahu tiene en su mano evitar una guerra total en Oriente Medio?

- Irán amenazó a Israel tras el ataque sufrido en Isfahán. ¿Podría producirse un contraataque por parte de Teherán?

- No, no veo ninguna posibilidad de que la parte iraní lleve a cabo más ataques directos contra Israel. Incluso este ataque no fue particularmente contundente y fue, indiscutiblemente, un enorme fracaso militar para Irán. Sin embargo, si Israel reanuda su práctica de larga data de atacar objetivos iraníes en Siria y Líbano, que es la política israelí más probable, entonces Irán puede sentirse obligado a emprender nuevas acciones militares directamente contra Israel. Sin embargo, cabe señalar que aquí sólo me refiero a los ataques militares (o encubiertos) directos de Irán contra Israel. Seguramente continuarán los ataques contra Israel por parte de sus representantes palestinos, libaneses, iraquíes y yemeníes.

- ¿Cree que la última exhibición por parte de Irán de misiles, drones y tanques buscaba atemorizar a Israel?

- Sí, aunque esto no es algo nuevo. Esto es algo que los iraníes, al igual que otros regímenes autoritarios, siempre han hecho. Además, estos desfiles están dirigidos tanto, si no más, al pueblo iraní como a cualquier interés del extranjero, para mostrar a su propia nación que el régimen ha hecho a Irán poderoso y, por lo tanto, respetado por otras potencias en el mundo. Es una forma de generar sentimientos ultranacionalistas en su pueblo para que se centren en las amenazas externas percibidas en lugar de en las verdaderas deficiencias internas de su propio gobierno. Por último, incluso cuando se trata de un interés desde el extranjero, Israel no es el único objetivo de estas exhibiciones. También está dirigido a Estados Unidos y a Occidente en general, así como a otros países de Oriente Medio, en particular Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto.

- ¿Mantener dos frentes abiertos entre la guerra en Gaza y la escalada con Irán supone un gran dilema para Netanyahu?

- Hay un modismo estadounidense común extraído de los deportes: no apartes la vista de la pelota. Si Netanyahu es inteligente, y creo que lo es, entonces mantendrá su atención en Rafah y terminará el trabajo de destruir a Hamás porque la oportunidad de aniquilarlo nunca volverá a presentarse. Israel ya ha pagado un precio enorme, tanto en sangre como en capital político, diplomático y moral gastado, en su guerra contra Hamás. Todo habría sido en vano si Israel dejara el trabajo sin terminar. Y peor aún, Hamás está al borde de la desaparición. Dejar que Hamás se salga con la suya en la actual situación sería una toma de decisiones de seguridad nacional sorprendentemente mala por parte de Tel Aviv.

- ¿Netanyahu tiene en su mano evitar una guerra total en Oriente Medio?

- Sí. Y esto es claramente evidente en cómo ha respondido hasta ahora. La respuesta de Israel hasta ahora ha sido extremadamente prudente e inteligente. Netanyahu está cosechando una increíble cantidad de apoyo político e incluso algunos beneficios materiales de su inacción, tanto de sus aliados tradicionales en Occidente como de sus nuevos socios de los Acuerdos de Abraham en la región. Netanyahu tiene mucho margen para llevar a cabo pequeñas operaciones clandestinas dentro de Irán, así como para reanudar la estrategia preexistente de atacar objetivos e intereses iraníes en Líbano y Siria. Esto devolverá la pelota al tejado de Irán, y será Irán quien estará bajo presión para no iniciar una guerra regional más amplia. Es de esperar que Irán se sienta muy frustrado por sus repetidas derrotas militares y pérdidas políticas en las próximas semanas y meses.