Palestinos de Gaza a Hamas: "Sólo nos habéis traído muerte y destrucción"

Los residentes de Gaza critican duramente a Hamás y sus dirigentes en las redes sociales, a los que acusan de insistir en continuar la guerra contra Israel a cualquier precio, a pesar de no lograr más que muerte y destrucción, de librar guerras que sirven a la agenda de Irán y no liberan a Palestina. En definitiva, poner en peligro las vidas de civiles al utilizarlos como escudos humanos para sus operativos militares. Las críticas y burlas también se dirigen a las declaraciones hechas por líderes de Hamas que viven en el extranjero, pero esperan que el pueblo de Gaza soporte el costo de la guerra.

Un usuario de las redes sociales incluso llamó a estos líderes "bestias y asnos". "Queremos que los ríos y lagos de sangre ahoguen a todos, para que podamos disfrutar mucho mientras pretendemos llorar a través de nuestras pantallas y detrás de nuestros teclados, como tomamos café o vino”.

Los habitantes de Gaza responsabilizan a los líderes de Hamás de la guerra con Israel, especialmente al jefe del Buró Político de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar. Gran parte de las críticas se refieren al cruel desprecio de Hamás por sus vidas, sus propiedades y sus opiniones; afirman que este movimiento, a pesar de decir lo contrario, en realidad no se preocupa por el pueblo de Gaza.

En una protesta contra Hamás en la Franja de Gaza el 22 de febrero de 2023, un hombre dijo que Hamás está disparando contra personas hambrientas que buscan comida y que han involucrado al pueblo de Gaza en una guerra que no quieren. "Queremos la paz. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. Nuestros hijos no deberían ser desplazados". Acusó al líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, de matar a su propio pueblo, diciendo: "Son ustedes los que nos están matando, no el ejército israelí".

El 4 de febrero, 2024 el usuario de X «Ayman Shurrab» compartió una fotografía de Sinwar y escribió: «¿Qué le dirás a Allah [en el Día del Juicio], oh tú que eres responsable [de esta guerra]? su gente, y desplazaron a sus residentes, y ustedes continúan comerciando con nuestras [vidas] y retrasando la hudna [es decir, el alto el fuego con Israel]…”

El usuario de X "Abu Kinan" también acusó a Hamas y Sinwar de librar la guerra a expensas de los habitantes de Gaza siguiendo órdenes de Irán: "Si estamos vivos cuando termine la guerra, no planeo quedarme en Gaza ni siquiera un minuto más, y mi familia tampoco. Dejaaré la tierra a Sinwar y su pandilla [es decir, Hamás]. Tal vez hayan ganado. Hemos sacrificado suficiente. Hemos perdido nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros hogares y nuestras propiedades. a pesar de que no hemos hecho nada malo. Y todo porque algunos chiítas [es decir, Irán] deciden nuestro destino. Esta tierra desapareció para siempre y nunca será restaurada". “Qienes disparan desde barrios residenciales son asesinos, no combatientes de la resistencia. Los líderes de Hamás cenan manjares mientras se alimentan de la sangre de los habitantes de Gaza”.

El usuario de Facebook "Abu Ezz Ahmed" llamó "asesinos" a los combatientes de Hamás y los acusó de poner en peligro las vidas de los habitantes de Gaza al disparar cohetes contra Israel desde barrios residenciales. En una publicación de Facebook del 17 de febrero, escribió:

«Aquellos que dispararon tres cohetes ayer desde un populoso barrio residencial en el norte de Gaza – ¿son combatientes de la resistencia o colaboradores? ¿Dónde estaban estos asesinos – sí, asesinos – con sus cohetes oxidados cuando los residentes abandonaron la zona? ¿Dónde estaban cuando los tanques sembraron ¿destrucción y devastación?... ¿Dónde se escondían[?]…

«Cuando los residentes regresaron a sus vecindarios para buscar lo que quedaba de sus hogares y refugio allí después de que el ejército [israelí] se retirara, esos [asesinos] aparecieron para disparar sus devastadores cohetes – tres cohetes que cayeron al mar.Vamos, ¿es así como se comportan los combatientes de la resistencia? La gente pobre tomó sus colchones y pertenencias y huyó de la zona por temor al bombardeo israelí [que vendría] en represalia por los cohetes. Viste lo que nos pasó en Gaza cuando la resistencia se convirtió en un espectáculo mediático, un negocio, una [forma de] robo y una [fuente de] sustento. Sus líderes y sus familias cenan manjares mientras se alimentan de nuestra sangre…», informa Memri.