Plebiscito presidencial

¿Las «midterm» son un plebiscito para Trump?

Sí, en efecto, las «midterm» son realmente un referéndum sobre el presidente Donald Trump. Generalmente, las primeras elecciones legislativas son consideradas un plebiscito sobre el nuevo jefe del Ejecutivo, y además, cuando el partido del presidente controla ambas cámaras del Congreso, se entiende también como un referéndum sobre ese partido, el partido en el poder. Asimismo este año Trump se ha implicado hasta el punto de trasladar a sus electores que deben votar «como si yo mismo estuviera en la papeleta electoral».

¿Cuáles son las posibilidades reales de que los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara de Representantes? Y en el Senado, ¿está más difícil?

Cualquier cosa puede suceder, pero es probable que el resultado sea el que apuntan los sondeos: los demócratas retomarán el control en la Cámara de Representantes, y los republicanos pueden, por un pequeño margen, retener el control del Senado.

Si Trump mantiene el poder en ambas cámaras, ¿se convertirá en el presidente con más poder al tener alineado el poder legislativo y el judicial con el Supremo? Si los republicanos simplemente conservan sus mayorías en ambas cámaras, el statu quo se mantendrá, es decir, no habrá cambios en el equilibrio del poder federal. Con todo, el sistema de control que en EE UU llamamos «checks and balances» ha funcionado. La Administración ha visto bloqueada por los tribunales alguna de sus medidas más polémicas. Trump, pese a haber ganado la presidencia, no ha podido hacer «todo lo que quiere».

¿Cuáles son los temas que más pueden movilizar al electorado republicano?

Los asuntos más populares que impulsan la base del presidente, parecen ser los mismos que lo llevaron desde un principio a la Presidencia: la política de inmigración y comercio, y sus implicaciones culturales asociadas.