"Es poco probable que los partidos ultras puedan unirse en un solo grupo, pero pueden dificultar que los otros grupos formen mayorías"

¿Qué está en juego en estas elecciones europeas?

Las elecciones de 2019 ya se consideraron unas "elecciones transcendentales" porque había una gran preocupación por la proporción de votos que pudieran recibir los partidos euroescépticos de extrema derecha. Si bien el resultado no fue tan malo como se esperaba, esta vez todas las predicciones son que estas fuerzas políticas van a obtener una gran proporción de los votos y pueden llegar a ser la segunda o tercera fuerza política en el Parlamento Europeo. Esto puede tener un impacto considerable para el futuro de políticas tan importantes como el cambio climático, energía, immigración y asuntos exteriores.

¿Tendrán los populistas y ultras fuerza suficiente para bloquear el Parlamento Europeo?

Depende de qué alianzas logren formar después de las elecciones. Es poco probable que puedan unirse en un solo grupo político, pero aún así pueden dificultar que los otros grupos formen mayorías, especialmente en áreas donde la izquierda y la derecha están muy divididas. También podrían ejercer más influencia en los órganos políticos del Parlamento y tener una mayor voz al ocupar puestos clave, como la presidencia de comisiones parlamentarias.

¿El PPE tratará de acercarse a algunas formaciones más a su derecha como la de Meloni?

Esta será una decisión clave y podría depender de qué delegaciones nacionales salgan reforzadas dentro del PPE después de las elecciones. Sin embargo, el PPE ha adoptado en los últimos años un tono mucho más conciliador con el CRE (ECR), del que forma parte el partido de Meloni. En las últimas legislaturas, hemos visto al PPE colaborar a menudo con este grupo para formar mayorías claramente de derecha, aunque algunos de los partidos del ECR son claramente parte de la familia de la extrema derecha. En áreas como el cambio climático y la inmigración, ha habido un claro giro hacia la derecha. Por lo tanto, una alianza formal con Meloni podría no ser tan sorprendente ni revolucionaria como podría parecer. La pregunta más importante es cómo reaccionarán los otros grupos y si seguirán dispuestos a trabajar con el PPE y renovar la "gran coalición".

¿Por qué los votantes aún sienten tan lejanas las elecciones europeas y se registra una baja participación?

Las elecciones europeas se consideran elecciones de segundo orden, un poco como las elecciones locales o autonómicas. La gente tiende a ver a la UE como algo muy lejano y muy complicado y les cuesta entender cómo afecta sus vidas. Especialmente porque no se ocupa de cuestiones como la educación, la salud o las políticas sociales, es difícil entender cómo de forma individual pueden influir en la dirección política de la UE. El hecho de que no haya un gobierno y la tendencia de partidos con posiciones ideológicas muy diferentes a trabajar juntos hace que también sea difícil ver cómo su voto puede determinar la dirección política de la UE. Esto no significa que votar no sea importante. Al contrario, puede ser crucial, como vimos en 2019, cuando un ligero aumento en la participación impidió un mayor ascenso de las fuerzas más extremas. Por lo tanto, ir a votar puede marcar una clara diferencia para el futuro de la UE y especialmente para la resiliencia de la democracia en todos sus Estados miembros.