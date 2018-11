Populismo, un claro desafío para los gobiernos

Los problemas de hoy en día son graves pero no de las magnitudes de 1918-19. La UE y la OTAN unifican Europa y Estados Unidos de una forma que no se podría haber imaginado en 1918. Rusia por su parte sigue siendo un problema, pero Occidente puede gestionar las relaciones perfectamente con un poco más de cooperación. China ya es otra cosa, China es un problema mayor, y Occidente no tiene una perspectiva común ni una respuesta política unificada respecto al país. Queda mucho trabajo por hacer en este área.

El populismo ahora mismo es un claro desafío para los gobiernos que no han resuelto los problemas básicos de desigualdad del pasado. Tal vez una mejor educación entre los grupos económicos es una gran parte de la respuesta a las raíces de esta reacción.

Podríamos aplicar las lecciones sólidas que resultaron de la Primera Guerra Mundial en el período de 1945-50. Pero hoy necesitamos soluciones a diferentes problemas. Necesitamos enfrentar la manipulación de las noticias y establecer nuevas normas y políticas para el discurso público. Tanto Europa como EE UU están lejos de abordar estos problemas de manera honesta y eficaz.