Putin estudia proponer un alto el fuego durante la Pascua ortodoxa para reorganizar sus tropas ante una contraofensiva ucraniana

Aunque para el mundo católico las celebraciones de Semana Santa terminan este lunes de Pascua, para el mundo ortodoxo falta aún una semana, pues será el próximo 16 de abril, fecha de la fiesta de la Pascua Ortodoxa este 2023. En esta fecha se conmemora la resurrección de Jesús y marca el final de la Cuaresma para los ortodoxos. La noche anterior al Domingo de Pascua (Gran Sábado) a las 12 de la noche, los fieles asisten a la vigilia pascual, para celebrar la resurrección de Cristo, y esperan dentro del Templo enciendendo velas.

Más de 200 millones de cristianos ortodoxos utilizan este calendario debido a que la Iglesia ortodoxa se guía por el antiguo calendario juliano, en vez por el gregoriano.

¿Que a qué viene esta pequeña "lección" de historia religiosa? Pues a que son muchas las fuentes que apuntan a que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría usar esta festividad religiosa clave para proponer un alto el fuego y retrasar una contraofensiva ucraniana esperada desde hace mucho tiempo.

Según recoge el Institute of Study of WAR (ISW en sus siglas en inglés) y recogen medios como la revista estadounidense NewsWeek, el Kremlin podría intentar aprovecha esta fecha para pedir una pausa en las hostilidades "por respeto a la religión ortodoxa a pesar de que Rusia no ha mostrado tal respeto por la religión en las áreas que ocupan sus fuerzas", dijo el ISW.

Ucrania tiene una población ortodoxa significativa, con alrededor del 78% de sus ciudadanos que se identifican con esta creencia. Aunque la Iglesia Ortodoxa de Ucrania se ha separado de la de Rusia, la controversia sobre los supuestos vínculos con Moscú ha aumentado en las últimas semanas.

Moscú convocó previamente un alto el fuego de 36 horas en la Navidad ortodoxa en enero de 2023, que fue rechazado por Ucrania . Kiev dijo entonces que Rusia había continuado los ataques durante el período de alto el fuego propuesto .

El liderazgo de Rusia ha utilizado las festividades religiosas para pedir un alto el fuego, intentando "influir en la situación en el frente", dijo ISW. Moscú probablemente no aceptó un alto el fuego durante la Pascua ortodoxa en 2022 porque las fuerzas del Kremlin estaban en una posición más fuerte que durante la Navidad ortodoxa, dijo el grupo de expertos.

"El Kremlin puede pedir un alto el fuego en Semana Santa porque tal pausa beneficiaría desproporcionadamente a las tropas rusas", agregó. No solo tendría una ventaja militar, sino que jugaría en la operación de información de Moscú para pintar a Putin "como el verdadero protector de la fe cristiana", dijo el grupo de expertos.

La medida podría permitir que el Kremlin triunfe en la disputada ciudad oriental de Bajmut, que ha sido testigo de meses de duros combates, así como reforzar las defensas para la contraofensiva de primavera de Ucrania, escribió ISW.

El expresidente ruso Dmitry Medvedev ha dicho en las últimas semanas que el Estado Mayor de Rusia estaba "calculando" cómo combatir una contraofensiva primaveral ucraniana.

A principios de este mes, circularon en línea documentos filtrados que mostraban las evaluaciones de EE. UU. y la OTAN sobre las necesidades militares de Ucrania para una próxima ofensiva, lo que provocó una investigación del Pentágono.