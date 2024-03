"Putin es un neurótico con respecto a sus posibles rivales políticos, hará todo lo posible por eliminar cualquier amenaza"

- En ausencia de adversarios reales, se espera una quinta reelección de Putin. ¿Conseguirá consolidar su legitimidad a pesar de los problemas suscitados por la ofensiva en Ucrania?

- Sí, porque la percepción de la guerra en Rusia sigue siendo o positiva o neutral. Las pérdidas han sido enormes, pero muchas de las tropas provienen de regiones remotas de la Federación Rusa y muchas no son de etnia rusa. La vida en las ciudades más grandes no se ha visto excesivamente afectada ni por las sanciones ni por el conflicto. Eso podría cambiar con un mayor reclutamiento, pero sólo después de las elecciones. No hay una oleada de apoyo para ningún disidente. Ese hubiera sido el caso si Navalni siguiera vivo y sin represión. Por otro lado, estamos viendo el declive físico (y probablemente mental) de un líder que ha perdido el rumbo y se obsesiona con reconstruir un imperio que terminó hace más de 100 años. La Rusia de Putin es vengativa, cruel e intolerante.

- ¿Podríamos decir que la "oposición oficial" en Rusia es una simulación democrática en la que el Kremlin busca restringir la competencia para garantizar la victoria de Putin en las elecciones?

- Si, absolutamente. Cualquier candidato que sea mínimamente amenazante no podrá competir. Putin es un neurótico con respecto a sus potenciales rivales políticos, hará todo lo posible por eliminar cualquier amenaza.

- ¿Cómo afectará el nuevo mandato de Putin a la guerra y a las relaciones de Rusia con Occidente?

- Creo que le permitirá reclutar más tropas, aunque será necesario asegurar las fronteras para impedir que los jóvenes abandonen el país. Las relaciones con Occidente probablemente no cambiarán mucho, aunque una victoria de Trump redundará en gran medida en beneficio de Rusia porque proporcionaría un medio para poner fin a la guerra con un acuerdo muy favorable para Rusia.

- La viuda de Navalni convocó a una gran protesta contra Putin el día de las elecciones para demostrar que la oposición al Kremlin sigue viva. ¿Esta acción podría provocar cierta inestabilidad o alterar el resultado de las elecciones?

- Algunos, seguro, pero es difícil imaginar algo decisivo. Las protestas no serían lo suficientemente grandes como para desestabilizar al régimen de Putin o afectar de algún modo el resultado de los comicios, y probablemente las autoridades reaccionarían muy severamente con numerosos arrestos y represiones. Eso no quiere decir que no haya cierta insatisfacción con Putin. La guerra ha durado más de dos años y no hay una solución evidente a la vista.

- ¿Están preocupados los rusos por el aumento de los precios? Parece que muchos prefieren ignorar la guerra porque la economía es el principal problema.

- A nadie le gusta el aumento de los precios, pero la economía rusa no está al borde del colapso. Se prevé que el PIB aumente aproximadamente un 2,4% en 2024, y las compras de petróleo ruso por parte de India han compensado la pérdida del mercado europeo. Sin embargo, el petróleo y el gas son componentes críticos de la economía rusa y una caída repentina de los precios mundiales tendría un impacto significativo en el país y su Gobierno. Eso sucederá en algún momento, pero no a día de hoy. Los rusos creen que están librando una guerra contra Estados Unidos y la OTAN, y que Ucrania es una marioneta de las potencias occidentales. La propaganda estatal, especialmente a través de YouTube, las redes sociales y la televisión, es la mayor influencia en el pensamiento ruso. Los medios occidentales están ahogados. Por lo tanto, la mayoría de los rusos están en general de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno, a pesar de cierto apoyo popular y el enfado por la muerte de Navalni (como ocurrió anteriormente con otras figuras de la oposición asesinadas como Nemtsov o Politkovskaya).

- ¿Qué futuro le espera a Rusia una vez que Putin se retire del mundo de la política?

- Creo que depende de si se marcha pacíficamente o si se ve obligado a marcharse, posiblemente por algún grave revés en la guerra. Si se trata de una salida pacífica, allanará el camino para un sucesor del mismo tipo. Si hay un golpe de Estado o un asesinato, entonces creo que toda la estructura podría verse amenazada, es decir, el Consejo de Seguridad y el círculo de Putin. Pero no estoy del todo seguro de que se produzca un cambio tan radical. Es probable que Rusia siga siendo un Estado autoritario en desacuerdo con la sociedad occidental mientras mantenga la estabilidad económica y siga logrando algunos avances en Ucrania.