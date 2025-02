Pyongyang califica de "absurdos" los planes de desnuclearización de EE UU y promete contramedidas "abrumadoras"

Corea del Norte no está dispuesta a sumarse a los planes de desnuclearización impulsados por sus vecinos, Corea del Sur y Japón, junto con Estados Unidos. Un tema que fue abordado el pasado sábado por los ministros de Exteriores de estos países aliados en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En un comunicado publicado tras la reunión, los representantes expresaron su "seria preocupación" por los últimos movimientos de Pyongyang, haciendo referencia al desarrollo de "actividades cibernéticas maliciosas", su creciente cooperación militarconRusia y el avance de sus programas de misiles y armas nucleares.

Un plan "obsoleto y absurdo"

A este respecto, los cancilleres surcoreano, japonés y estadounidense, Cho Tae-yul, Takeshi Iwaya y Marco Rubio, reafirmaron su compromiso con la "completa desnuclearización" del régimen norcoreano. Sin embargo, la respuesta de Pyongyang no se hizo esperar. Este martes, el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte tachó el plan de desnuclearización de "obsoleto y absurdo".

En la declaración, difundida por la agencia oficial norcoreana KCNA, el ministerio fue más allá y, anticipándose a posibles movimientos de Washington y sus aliados, prometió una "contramedida abrumadora y decisiva" en caso de que el país se vea amenazado. Asimismo, aseguró que esta "se adherirá de forma sistemática a la nueva línea de fortalecimiento de su fuerza nuclear" con el objetivo de "disuadir completamente a Estados Unidos y a sus fuerzas vasallas". El comunicado concluye con una advertencia contra cualquier "acto absurdo que incite a la hostilidad y los conflictos".

Trump abre la puerta al diálogo

Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte siguen siendo tensas. No obstante, a principios de febrero, Donald Trump dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con el régimen de Kim Jong-un. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, el expresidente aseguró: "Tendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevé muy bien con él (...) Creo que es una gran ventaja para todos que me lleve bien con él".

Durante su primer mandato, Trump se reunió hasta en tres ocasiones con el líder norcoreano, haciendo historia en 2019 al convertirse en el primer presidente estadounidense en pisar Corea del Norte desde 1953, año en el que se firmó el armisticio que puso fin a la guerra de Corea. Sin embargo, como recuerda AP, este acercamiento se rompió después de que ambas delegaciones no lograran un acuerdo sobre el alivio de sanciones a Pyongyang a cambio de la reducción de sus programas de misiles y armas nucleares.