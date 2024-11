¿Qué es el voto popular en Estados Unidos y por qué no sirve para ganar la presidencia?

En una elección presidencial, el voto popular hace referencia a la suma total de todos los votantes de todos los estados de Estados Unidos. El candidato que obtiene la mayor cantidad de votos a nivel nacional se dice que ha ganado el voto popular. Sin embargo, en dos de las últimas seis elecciones presidenciales, el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos populares perdió la elección. Es el caso de los aspirantes demócratas Al Gore y Hillary Clinton, que perdieron contra George W. Bush en 2020 y contra Donald Trump en 2016, respectivamente.

En 2012, por ejemplo, el republicano Mitt Romney obtuvo el 48% del voto popular frente a Barack Obama, pero solo consiguió el 38% del voto electoral. Una diferencia sustancial. Esto sucede porque, aunque los estadounidenses votan directamente por su candidato elegido en la elección presidencial cada cuatro años, el presidente es elegido por la institución llamada Colegio Electoral.

Hay un total de 538 electores en el Colegio Electoral, que son elegidos por cada estado. El número de electores de un estado se basa en la representación de ese estado en el Congreso, es decir, el número de representantes en la Cámara más el número de senadores. Hay un total de 435 representantes y 100 senadores en el Congreso; así que, junto con 3 electores de Washington D.C., el número total de electores asciende a 538.

Un candidato presidencial necesita 270 de los votos electorales para ganar, algo más del 50%. Por eso, los candidatos se ven obligados a centrar su atención en solo un puñado de estados clave (Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Arizona, Wisconsin y Nevada), ignorando prácticamente a los votantes de todos los demás estados de la unión.

El sistema del Colegio Electoral, que da lugar a resultados que muchos consideran antidemocráticos, podría sin embargo ser modificado para que los votantes en los 50 estados tengan voz. La pregunta es cómo hacerlo.

Según la organización no partidista Common Cause, la Constitución de Estados Unidos permite a los distintos estados decidir cómo otorgan sus votos electorales, por lo que si un número significativo de estados exigen que sus electores voten por el ganador del voto popular nacional –en lugar de quien ganó en ese estado–, se podrían enmendar los problemas con el Colegio Electoral sin necesidad de enmendar la Constitución. Este Pacto de Voto Popular Nacional no entraría en vigor hasta que se unan estados con 270 electores –una mayoría–, explica en su página web Common Cause.