El rapapolvo de un líder de la izquierda contra Sarkozy por su apoyo a Putin en la guerra de Ucrania

Nicolas Sarkozy ha desatado una avalancha de críticas en su país, y fuera también, al decir que Ucrania debería ser un país "neutral" y que se tendría que celebrar un referéndum para respaldar la anexión de Crimea por parte de Moscú. El ex presidente de Francia ha sido denostado por líderes de su país, como Françoise Hollande y Lionel Jospin. Este último ha acusado a Sarkozy de "servir a los intereses de un país agresor".

"Es grave ver a un ex presidente de la República Francesa, contrariamente a la posición oficial de su país, adoptar la tesis y servir a los intereses del país que agrede a un pueblo cuyo amigo nos declaramos", ha dicho el ex primer ministro Jospin en una columna publicada en Le Figaro.

Sarkozy cree que Ucrania no debe ingresar a la Unión Europea (UE), ya que es un puente entre Rusia y Europa. "No entiendo cómo esta neutralidad puede ser ofensiva. [Kiev] puede recibir garantías de seguridad internacional fiables al mismo tiempo", agregó recientemente en una entrevista. "Las negociaciones [entre Rusia y Europa Occidental] siempre han sido difíciles, ha habido muchos malentendidos en el curso de nuestra historia compartida. Sin embargo, a pesar de este hecho, necesitamos a los rusos y ellos nos necesitan a nosotros; es necesario para avanzar y encontrar salidas. Rusia es el vecino de Europa y seguirá siéndolo", sentenció Sarkozy.

Jospin ve el panorama de otra manera: "El desafío hoy no es decir si Ucrania debería unirse algún día a la Unión Europea o a la OTAN, sino ayudar a esta nación a seguir siendo soberana y libre". “Si se siguiera" lo que propone Sarkozy, "los ucranianos traicionados no lo aceptarían, Francia quedaría aislada y reprobada en Europa, y Vladimir Putin, reconfortado por sus sueños de poder, no tendría más que buscar otras presas", responde Jospin a Sarkozy.

Previamente, el ex presidente socialista François Hollande dijo que Putin "ha hecho de la guerra su ideología" oponiéndose a cualquier intento de negociación. "Quiero decirlo una vez más, delante de ustedes, a su lado, de manera muy clara: Francia no reconoce ni la anexión por parte de Rusia de territorios ucranianos ni los resultados de las elecciones falsas que se han organizado".