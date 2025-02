La Royal Navy se topa con seis barcos rusos en el Canal de la Mancha: “Sabemos lo que están haciendo y no dudaremos en tomar medidas”

Buques de guerra y aviones de la Marina Real británica siguieron a una flota rusa que estaba cruzando el concurrido Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, en plena psicosis por los últimos sabotajes a líneas de comunicaciones submarinas causados supuestamente por la llamada “flota fantasma” rusa.

El incidente se produjo esta semana. Según la información facilitada por la Royal Navy británica, el HMS Iron Duke, el HMS Tyne, un helicóptero Wildcat del 815.º Escuadrón Aéreo Naval y el RFA Tideforce informaron sobre cada movimiento de los buques de desembarco rusos detectados: el RFS Aleksandr Otrakovskiy y el RFS Ivan Gren, los buques mercantes Sparta, Sparta II y General Skobelev y el petrolero Yelnya.

El grupo de seis buques rusos partió del Mediterráneo recientemente, navegando por la ruta marítima internacional del Canal de la Mancha mientras navegaban hacia un puerto ruso del Báltico.

"Si bien no se evaluó que este grupo de trabajo ruso en particular representara una amenaza específica para el Reino Unido, esta operación estrechamente coordinada demuestra nuestra firme determinación de proteger los mares territoriales de nuestra nación y la Infraestructura Nacional Crítica, de la que depende nuestra prosperidad económica”, explicó el comandante David Armstrong, oficial al mando del HMS Iron Duke.

En su cuenta oficial de X, el Ministerio de Defensa británico fue aún más expeditiva: "Los vemos, sabemos lo que están haciendo y no dudaremos en tomar medidas enérgicas para proteger a este país".

Además, han hecho público un vídeo en el que se aprecia cómo se produjo esta operación de marcaje de los barcos británicos sobre la flota rusa.

"No es suficiente esperar que los buques de guerra no aliados que pasan no amenacen nuestra seguridad marítima; estaremos allí para asegurarnos de que no lo hagan", explicó la Royal Navy.

“Es digno de elogio que el equipo a bordo haya podido pasar de las exigencias de brindar capacitación en navegación en el mar para la Marina Real a seguir de cerca a los buques de guerra rusos en tránsito por aguas del Reino Unido”, explican los responsables de la flota de vigilancia británica.

La Marina Real mantuvo una vigilancia constante sobre el grupo de tareas ruso, utilizando una gama de sensores y tecnología de vanguardia para garantizar la información precisa del tránsito.

La fragata Iron Duke, con base en Plymouth (la escolta de la flota de la Marina Real), fue activada para encontrarse con el petrolero Tideforce y el buque de patrulla Tyne cuando los rusos entraron en el Canal.

Si bien se trata de una operación rutinaria para la marina, sigue siendo una operación especializada y compleja, que requiere una estrecha coordinación y una cooperación fluida con los aliados europeos, que desplegaron sus propios activos navales y de la fuerza aérea, recalca la Royal Navy.

Tideforce fue el primer barco del Reino Unido en escoltar al grupo de tareas, justo al oeste de Brest, en la costa francesa.

El grupo ruso se dividió en dos grupos en el Canal, con el Wildcat del 815 Escuadrón Aéreo Naval y el avión de patrulla marítima P8 de la RAF proporcionando información crítica sobre los movimientos desde el aire.

Esta última operación sigue al seguimiento de un supuesto barco espía ruso por parte del HMS Somerset y el HMS Tyne el mes pasado. El Yantar fue rastreado a través del Canal y el Estrecho de Dover.