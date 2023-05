Rusia abandona la idea de cerrar el cerco de Bajmut y deja los flancos desprotegidos con tropas de baja calidad

Aunque la contraofensiva ucraniana no ha empezado oficialmente y, de hecho, todo hace indicar que se retrasará a falta aún de más medios, tal y como ha reconocido el presidente del país, Volodomir Zelenski, lo cierto es que en la zona de Bajmut las tropas han comenzado a ganar terreno y a romper el cerco que se cercnía sobre la localidad y que hace poco más de un mes llegó a estar prácticamente cerrado. Fue la decisión militar de Kyiv de no rendirse la que ha permitido, no solo aguantar los embates de las tropas rusas y de los mercenarios de Wagner, sino empezar a romper algunas líneas rusas en contraataques localizados.

El Comandante del Grupo de Fuerzas del Este de Ucrania, Coronel General Oleksandr Syrskyi, declaró que las fuerzas rusas se retiraron hasta dos kilómetros detrás de sus líneas en sectores no especificados del frente de Bajmut. La confirmación de Syrskyi de las ganancias ucranianas provocó una respuesta de Prigozhin, el líder del grupo Wagner, quien afirmó que las fuerzas ucranianas comenzaron la contraofensiva y recuperaron tres kilómetros de terreno. El Ministerio de Defensa ruso reconoció los contraataques ucranianos inusualmente rápidos, afirmando que sus fuerzas repelieron ocho ataques terrestres y tres esfuerzos de reconocimiento en la dirección de Donetsk, pero negó los informes de que las fuerzas ucranianas atravesaron las líneas defensivas rusas.

Uno de los motivos del éxito de estos contraataques es el despliegue de fuerzas rusas de baja calidad en los flancos alrededor de Bajmut, lo que sugeriría que el Ministerio de Defensa ruso ha abandonado en gran medida el objetivo de rodear allí a un número significativo de fuerzas ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso probablemente comenzó a quitarle prioridad al esfuerzo de Bajmut en enero de 2023 cuando cortó los esfuerzos de reclutamiento penal del Grupo Wagner, lo que probablemente llevó a Prigozhin a intensificar el esfuerzo de Soledar-Bajmut en enero y se quejó públicamente de la falta de apoyo para sus esfuerzos a partir de febrero de 2023. Sin embargo, Rusia asignó puntualmente más recursos a la línea del frente de Bajmut en marzo y abril enviando tanques T-90 y fuerzas aerotransportadas rusas (VDV) y asignando reservistas movilizados a Wagner.

Prigozhin afirmó el 24 de abril que el Ministerio de Defensa ruso solo desplegó unidades irregulares y degradadas para mantener los flancos de Bajmut, y la incapacidad de estas unidades para cumplir incluso con esta misión limitada indica que los flancos rusos en ésta y otras áreas del frente con personal similar son probablemente vulnerables a los contraataques ucranianos. La asignación de fuerzas combinada con cambios en la geometría del espacio de batalla también sugiere que el peligro de un cerco ruso de importantes fuerzas ucranianas en Bajmut puede haber pasado. Es probable que las fuerzas de Wagner continúen realizando ataques frontales en Bajmut, lo que permitiría a las fuerzas ucranianas realizar retiros organizados de las áreas amenazadas en un envolvimiento parcial menos profundo en lugar de enfrentarse a un cerco a gran escala.