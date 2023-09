Terremoto en Marruecos, en directo: Número de víctimas, tareas labores de rescate y última hora de ayuda internacional

Algunas instituciones han denunciado que el gobierno marroquí está taponando la llegada de asistencia internacional. Arnaud Fraisse, fundador de Secouristes sans frontières, dijo en France Inter: "Nos hubiera gustado subir a un avión que despegara de Orly, pero lamentablemente todavía no tenemos un acuerdo con el gobierno marroquí". "El gobierno marroquí está bloqueando a todos los equipos de rescate excepto al de Qatar, que puede aterrizar allí. No entendemos esta situación de bloqueo". Según esta fuente, más de 100 equipos de asistencia han informado a la ONU que podrían intervenir en Marruecos. "Si mañana por la mañana no tenemos luz verde, no saldremos", afirmó.