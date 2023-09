Terremoto en Marruecos: "No creo que haya beneficios políticos ni ningún impacto negativo para nadie"

LA RAZÓN entrevista al senador y exministro Lahcen Haddad, quien defiende la respuesta de Marruecos al devastador terremoto.

¿Por qué Marruecos no ha aceptado o pedido ayuda a todos los países?

Marruecos aún está evaluando la situación. De momento tiene lo que necesita para esta fase de la emergencia. Tiene las máquinas para limpiar los caminos, los helicópteros de rescate para llegar a las zonas aisladas y trasladarles a los hospitales. Llevar comida a las zonas que aún no han sido las carreteras despejadas, Marruecos tiene tiendas de campaña suficientes, equipos de rescate... Cuando hemos necesitado rescatadores o perros especializados, hemos llamado a nuestros amigos españoles y han venido a ayudar. Cuando hemos necesitado maquinaria especial para poder despejar las rocas enormes, hemos avisado a otros países. Mientras se va evaluando la situación se irá pidiendo ayuda a todos los países que la han ofrecido. En este momento se evalúa las necesidades de cada pueblo, hay más de 4.000 localidades afectados por el terremoto. Habrá sitio para que todo el mundo ayude, proporcione alimentos, tiendas de campaña, subsistencia, e incluso, con la reconstrucción, que necesitaremos.

En Marrakech, muchos hoteles y edificios han resistido al seísmo, no así las casas de las zonas más rurales. ¿Servirá esto de toque de atención, se construirá mejor a partir de ahora?

En la región se adoptó una ley para construir bajo un código antisísmico. Pero hubo resistencia ya que no era una zona sísmica, va a ser un gasto enorme, no hay temor a terremotos como puede haber en Agadir o Alhucemas. El Alto Atlas no es sísmico. Ahora ya se sabe que es una zona sísmica, así que para la reconstrucción se cumplirá con los códigos en todos los pueblos remotos que hay en las montañas.

Estuve en Turquía después del terremoto y a pesar de los más de 50.000 muertos, no hubo consecuencias políticas en las zonas más afectadas en las elecciones. ¿Tendrá consecuencias políticas este seísmo en Marruecos?

No lo creo. En primer lugar porque los marroquíes ante una catástrofe se unen en solidaridad y dejan a un lado la política. No se está politizando la situación. Todo el mundo está detrás del rey. El primer ministro no dijo nada hasta 36 horas después para no explotar la situación políticamente. No creo que haya beneficios políticos ni ningún impacto negativo para nadie.