Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones en Reino Unido

Reino Unido se prepara para vivir unas nuevas elecciones generales el próximo día 12 de diciembre , serían los terceros comicios desde el año 2015. Los diputados serán elegidos para formar parte de la Cámara de los Comunes, una de las dos cámaras del Parlamento de Londres.

¿Qué es lo que más le preocupa a los ciudadanos de Reino Unido?

Los problemas que más preocupan a los votantes han cambiado desde las elecciones de 2015. Hace cuatro años el NHS (Servicio Nacional de Salud) y la inmigración eran los dos principales puntos en torno a los que giraban los debates políticos. Ahora, sin embargo, el Brexit es con mucha diferencia el tema que más preocupa a los británicos.

¿Por qué se celebran elecciones ahora?

A día de hoy, más de tres años y medio después de que el Brexit se sometiese a referéndum, el Reino Unido no ha podido completar su salida de la Unión Europea. Los políticos se encuentran divididos: algunos quieren que Reino Unido abandone la Unión Europea cuanto antes, otros que se cancele el proyecto del Brexit por completo y los últimos prefieren que se celebre un nuevo referéndum después de que Theresa May y Boris Johnson no hayan conseguido obtener el apoyo necesario en Westminster para que sucediese el tan famoso Brexit. Este último grupo cree que si no ha sido así es por algo, y que sería bueno dar la oportunidad a los ciudadanos de volver a decidir al respecto.

El primer ministro Boris Johnson, espera que unas elecciones anticipadas puedan aumentar el número de diputados conservadores. Esto facilitaría su objetivo de lograr el Brexit. En teoría las siguientes elecciones serían en 2022, pero Johnson ha estado presionando para que se adelantasen desde hace semanas. Ahora los partidos de la oposición han cambiado de opinión y han estado apoyando la idea de que se celebrasen elecciones anticipadas también, con la esperanza de que puedan ganar diputados extra para llevar a cabo sus propios planes para el país.

¿Cómo funciona la votación?

En las elecciones generales, los 46 millones de votantes acuden a las urnas para elegir un diputado que represente a su región en el Parlamento. Cualquier ciudadano mayor de edad puede votar, siempre y cuando estén censados y sean ciudadanos británicos, de Irlanda o de la Commonwealth.

Adultos y personas mayores son más propensas a votar que los jóvenes en Reino Unido. En los comicios de 2017, sólo el 59% de las personas entre los 20 y los 24 años acudieron a las urnas, mientras que el porcentaje de ciudadanos entre los 60 y los 69 años asciende al 77%.

Las votaciones se llevan a cabo en centros electorales como iglesias y colegios. Los votantes colocan una cruz en la papeleta junto al nombre de su candidato elegido y la colocan en una urna sellada.

¿Cómo se elige a los ganadores?

El candidato con más votos en cada distrito electoral es elegido para la Cámara de los Comunes. Para ganar, como es lógico, solo necesitan más votos que cualquiera de sus contrincantes, incluso obteniendo menos de la mitad del total de votos de su distrito. La mayoría de los diputados representan a un partido político, pero también puede suceder que estos sean independientes.

Cualquier partido con más de la mitad de los diputados (326) normalmente se encarga de formar gobierno en la Cámara de los Comunes. Sin embargo, el sistema de votación de Reino Unido permite también formar gobierno en caso de no obtener mayoría absoluta, es decir, ostentar más del 50% de los votos. En este caso, aquel partido con mayor cantidad de votos, puede formar una coalición con uno o más partidos para obtener el control.

El primer ministro no es elegido directamente por el electorado, es elegido por los diputados del partido político ganador y designado por la Reina Isabel II, quien tiene la obligación de seguir sus consejos.

¿Qué pasó en las últimas elecciones de 2017?

Desde 1922 las victorias en las urnas se han repartido entre el Partido Conservador y el Partido Laborista, lo que quiere decir, que desde esa fecha en Reino Unido se ha vivido en el bipartidismo.

En 2017 fueron los dos partidos más votados de nuevo, aunque ninguno obtuvo el número de diputados suficientes como para obtener una mayoría absoluta. Los conservadores se unieron al DUP para alcanzar más votos en la Cámara de los Comunes. Desde las últimas elecciones tanto conservadores como laboristas han perdido apoyos en favor de los demócratas liberales.

La Cámara de los Lores es la segunda cámara del Parlamento. Sus miembros no son elegidos pero si que son designados por la reina.

¿Quién puede formar parte del Parlamento?

La mayoría de las personas mayores de 18 años pueden optar a ser un candidato político, toda vez que sea ciudadano británico, irlandés o de la Commonwealth residente en el Reino Unido.

Deben pagar una fianza de 500 libras esterlinas, que no recuperarán en caso de que no obtengan al menos el 5% de los votos en su distrito electoral. No podrá presentarse como candidato aquel que esté preso, o sea funcionario, juez o miembro de la policía o las fuerzas armadas.

¿Cuándo se hacen públicos los resultados?

El día de las elecciones generales, los centros electorales están abiertos desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Los resultados son escrutados durante la misma noche y el día siguiente.

Una vez que se conoce el resultado general, el líder del partido político ganador, si es que hay uno, visita Buckingham Palace para pedir permiso a la reina para formar gobierno. Una vez que lo ha hecho, lo que es una mera formalidad, regresa al número 10 de Downing Street, la vivienda del primer ministro. Normalmente, realiza un discurso fuera del domicilio comentando los planes de su partido para los próximos años.