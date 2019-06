Trump advierte de que el uso de la fuerza en Irán “sigue encima de la mesa”

De camino a Camp David un Trump exultante y relajado ha hablado con la prensa. El asunto estrella ha sido Irán. El presidente norteamericano ha asegurado que habrá más sanciones, y que de hecho tenía previsto mantener varias reuniones al respecto en las siguientes horas. Del país comentó que “ahora mismo es un desastre, las sanciones les están haciendo mucho daño, y hay más sanciones en camino”.

Sobre el acuerdo internacional firmado por la Administración Obama insistió en que los inspectores nucleares nunca lograron escrutar el programa iraní al completo: ”No hemos podido controlar los lugares más importantes. Y según el acuerdo dentro de unos años podrían fabricar la bomba”.

“Y recuerden, añadió, que el acuerdo no fue aprobado por el Congreso, no contaba con la autorización del Congreso”. Hagamos Irán grande otra vez”, dijo, “pero no si quiere tener la bomba en cinco años. No lo permitiremos. Y cuando lo acepten tendrán un país rico y feliz”.

“Todo lo que quiero es que no tengan armas nucleares (...). Podríamos conseguir un acuerdo con ellos muy rápidamente si quisieran. Depende de ellos”, ha apuntado.

En cuanto a la vigencia de la opción militar, Trump ha advertido de que “sigue sobre la mesa”. Del bombardeo abortado del pasado jueves explicó que los expertos me dieron varios planes para atracar. Yo quería saber cuantos iraníes podían morir. Vengo de Nueva York, conozco muchos iraníes, y son una gran gente”.

En esa línea, Trump ha manifestado su esperanza de que los gobernantes iraníes sean "inteligentes" y "sigan preocupándose por su pueblo". Además, ha defendido la posibilidad de "empezar de nuevo" con Irán y "hacer a Irán grande otra vez" parafraseando su lema de campaña, "hacer América grande otra vez".

Trump ha confirmado además las informaciones sobre la decisión de Irán de no disparar sobre un avión de vigilancia que acompañaba al dron derribado. "Ayer había un avión con 38 personas. ¿Lo vieron? Creo que fue una gran noticia. Lo tenían a la vista y no lo derribaron. Creo que ha sido muy sabio no hacerlo y valoramos que no lo hicieran. Creo que fue una decisión muy sabia", ha argumentado.

A gritos, para hacerse escuchar por sobre el estruendo del helicóptero que le esperaba, pero meridiano en cuanto a sus opinones. No faltaron las felicitaciones a México, del que dice que está honrando los acuerdos a los que han llegado, ni las menciones a las caravanas de inmigrantes, que según explicó están repletas de delincuentes.

Horas antes, en Twitter, había escrito que “las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) serán deportadas. Han huido de la ley y han huido de los tribunales. Son personas que deben regresar a su país de origen. Se saltaron la ley al entrar al país, y después al quedarse”. “Cuando las personas entren ilegalmente en nuestro país, serán ¡DEPORTADAS!”, remató.

Trump defendió las redadas que se prevé comiencen este domingo y se prolonguen durante varios días en diez grandes ciudades del país y dijo que el objetivo de las operaciones que realizará el ICE son personas que ya tienen orden de deportación.

Posteriormente, cuestionado por la prensa en la Casa Blanca, poco antes de trasladarse hasta la residencia de descanso oficial de Camp David, Trump retomó el tema para criticar a las ciudades que han prometido defender a los inmigrantes.

"Algunas ciudades van a combatirlo. Muchas de esas ciudades son ciudades de alto crimen y santuario", dijo Trump sobre las urbes, condados y estados que se niegan a colaborar con el Gobierno federal para deportar a indocumentados.