Trump, desanimado con Moscú: "Los rusos bombardean como locos Ucrania. No estoy contento"

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó este lunes su descontento con los bombardeos rusos sobre Ucrania, mientras su gobierno impulsa conversaciones para poner fin al conflicto de más de tres años. "No estoy contento con lo que sucede" en Ucrania, declaró el republicano a periodistas en la Casa Blanca. Los rusos "bombardean como locos en este momento", añadió Trump, quien dijo que ambas partes están "más o menos cerca" de un acuerdo.

Trump describió los incesantes ataques como "una situación que no es buena". "Así que nos estamos reuniendo con Rusia, nos estamos reuniendo con Ucrania, y nos estamos acercando más o menos, pero no estoy contento con todo el bombardeo que se está produciendo en la última semana", dijo. "Es algo horrible".

El presidente estadounidense afirmó en marzo que estaba "molesto" con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El domingo dijo a los periodistas: "Nos gustaría que pararan. No me gustan los bombardeos".

Las declaraciones de Trump de este lunes se producen horas después de que el Kremlin dijera que apoya la idea de una tregua en Ucrania, pero que tenía muchas "preguntas" sobre cómo funcionaría ese acuerdo, y rechazara las insinuaciones estadounidenses y europeas de que estaba ganando tiempo. Rusia no ha cesado en sus ataques a Ucrania a pesar de la promesa del magnate republicano de lograr la paz en las "24 horas" siguientes a su regreso a la Casa Blanca en enero. Putin rechazó en marzo una propuesta conjunta de Washington y Kiev para un alto el fuego total e incondicional.

Estados Unidos ya ha advertido que no se dejará engañar por el presidente Putin para que entre en "negociaciones interminables" sobre un alto el fuego. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, ha dicho que Washington "sabrá muy pronto, en cuestión de semanas, no meses, si Rusia se toma en serio la paz o no. Espero que así sea". Y agregó: “Si esto está alargando las cosas, el presidente Trump no va a caer en la trampa de negociaciones interminables sobre negociaciones”.

Zelenski reconoce una incursión en Belgorod

Mientras tanto, la incursión ucraniana en territorio ruso continúa. El presidente Volodimir Zelenski reconoció por primera vez el lunes que sus tropas están operando en la región rusa de Belgorod, cercana a la región también rusa de Kursk, invadida por soldados de Kiev en agosto de 2024. "Seguimos realizando operaciones activas en las zonas fronterizas en el territorio del enemigo, y esto es absolutamente correcto: la guerra debe volver a donde vino".

Es la primera vez desde que comenzó la invasión a gran escala que Zelenski ha mencionado explícitamente una presencia ucraniana en Belgorod, una región fronteriza con una población de aproximadamente 1,5 millones de personas. El ejército ruso reconoció haber enfrentado ataques terrestres ucranianos en la región en marzo. Según el blog militar DeepState, considerado afín al ejército ucraniano, las tropas ucranianas han ocupado un área de 13 km² en la región rusa, cerca de la aldea fronteriza de Demidovka.

Zelenski y otros funcionarios ucranianos han declarado que la incursión en Kursk y otros territorios rusos tiene como objetivo desviar las fuerzas rusas que atacan las regiones ucranianas de Sumy y Járkov.