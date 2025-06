Trump no descarta un ataque de Israel contra Irán: "No quiero decir que sea inminente, pero podría suceder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado este jueves un ataque de Israel contra Irán a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán.

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", ha indicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington. No obstante, ha asegurado que espera que Israel no intervenga en la medida en que se pueda cerrar un acuerdo con Irán.

"No quiero que entren, porque creo que eso lo arruinaría", ha dicho, añadiendo además que prefiere "el camino más amigable". Horas más tarde, el mandatario ha asegurado que "seguimos comprometidos con una resolución diplomática de la cuestión nuclear iraní" y que ha dado órdenes a "toda (su) Administración de negociar con" el país centroasiático, en un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que ha reiterado que, "primero deben renunciar completamente a sus esperanzas de obtener un arma nuclear".

Por otro lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Dan Caine, ha tildado este jueves de "preocupante" el último informe publicado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el programa nuclear iraní. "La comunidad internacional parece estar debatiendo en qué hacer al respecto y mientras tanto estamos observando cómo se desarrolla esta situación", ha subrayado durante una audiencia ante la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha subrayado que Washington está "comprometido con el proceso de paz" y ha dado a Irán "todas las oportunidades" posibles, si bien reconoce "plenamente la amenaza" que supone que el país tenga armas nucleares. Estas declaraciones se producen después de que Irán haya anunciado este mismo jueves planes para construir una nueva instalación de enriquecimiento de uranio en respuesta a la resolución aprobada por la Junta de Gobernadores del OIEA, que acusa a Teherán de violar sus obligaciones por primera vez en cerca de dos décadas.

El texto sostiene que Irán está violando sus obligaciones a partir del informe presentado el 31 de mayo por el OIEA a los Estados miembro, firmemente rechazado por Teherán en medio de las tensiones en torno al programa nuclear iraní y en medio de los contactos entre Teherán y Washington para lograr un nuevo pacto, con la sexta ronda prevista para este mismo domingo.

Los contactos entre las partes son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años, una medida adoptada durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), que ahora ha apostado por relanzar las conversaciones para intentar forjar un nuevo acuerdo con Teherán.