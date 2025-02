Última hora de la guerra de Ucrania, en directo hoy: Trump dice ahora que Zelenski participará en las negociaciones con Rusia

La Unión Europea (UE) debe participar en las negociaciones con Rusia sobre el fin de la guerra en Ucrania para diseñar la futura arquitectura de seguridad de Europa, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al 'Financial Times'. "Si (el presidente de EE.UU., Donald) Trump realmente quiere que los europeos asuman una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad, entonces, por supuesto, los europeos deben ser clave en el diseño de la nueva arquitectura de seguridad", dijo Costa al diario británico. "No se trata solo de Ucrania", afirmó Costa, que representa a los 27 líderes del bloque europeo, en una entrevista durante la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada el fin de semana. "Las negociaciones sobre la nueva arquitectura de seguridad deben tener en cuenta que Rusia es una amenaza global, no sólo una amenaza para Ucrania", puntualizó.