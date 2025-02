Un dron ucraniano ataca la mayor estación de bombeo rusa del Consorcio del Oleoducto del Caspio

Un dron ucraniano atacó hoy la mayor estación de bombeo en Rusia del Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), lo que provocó la suspensión de sus operaciones, informa la agencia Efe. Según el consorcio, la instalación, 200 kilómetros al sur de la ciudad rusa de Rostov del Don, fue golpeada por drones equipados con artefactos explosivos y metralla, ataque que no causó heridos entre los trabajadores de la estación.

La compañía precisó que fueron siete los drones que impactaron contra la estación "en diferentes intervalos de tiempo y con el fin no sólo de interrumpir el funcionamiento de la estación, sino también de atacar al personal". La petrolera ha enviado un grupo de inspección encabezado por el director de la empresa, Nikolái Gorban, para evaluar los daños y comprobar si es posible el restablecer el funcionamiento de la estación.

Aunque el crudo no es ruso, el CPC atraviesa territorio ruso, lo que le permite al Kremlin obtener tarifas de tránsito y ejercer cierta influencia sobre el flujo energético. En 2024 el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo, la mayoría extraído de yacimientos en Kazajistán. Actualmente la estación se encuentra fuera de servicio y el flujo de hidrocarburo a través del oleoducto entre Tenguiz y Novorossisk se efectúa bajo mínimos.

"El 17 de febrero de 2025, la estación de bombeo Kropotkinskaya fue atacada por un dron. El ataque terrorista se llevó a cabo con siete vehículos aéreos no tripulados, que estaban equipados con explosivos y metralla metálica", informó el Consorcio. "El ataque se llevó a cabo en intervalos, con el objetivo no solo de interrumpir el funcionamiento de la estación, sino también de causar víctimas entre el personal de la misma. Afortunadamente, no hubo víctimas entre el personal. Gracias a los esfuerzos coordinados, los empleados del Consorcio lograron evitar un derrame de petróleo", añadió la fuente.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio (también conocido como CPC, por sus siglas en inglés: Caspian Pipeline Consortium) es un proyecto internacional de infraestructura energética diseñado para transportar petróleo desde los campos petroleros del Mar Caspio, principalmente en Kazajistán, hasta los mercados globales. Este oleoducto es una de las rutas clave para la exportación de crudo desde la región del Caspio, conectando los yacimientos petrolíferos de Kazajistán y Rusia con el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, desde donde el petróleo se envía a Europa y otros mercados internacionales.

El consorcio está formado por un grupo de empresas y gobiernos, incluyendo compañías rusas, kazajas y multinacionales. Entre los principales accionistas se encuentran Rosneft y Transneft (Rusia), KazMunayGas (Kazajistán), y empresas internacionales como Chevron, ExxonMobil, y Shell. El oleoducto tiene una capacidad de transporte significativa, con una longitud de aproximadamente 1,500 kilómetros, y ha sido ampliado en varias ocasiones para aumentar su capacidad y satisfacer la creciente demanda de exportaciones de petróleo.

Ucrania ha atacado repetidamente la infraestructura energética rusa con ataques de aviones no tripulados en los últimos meses, incluso en la región meridional de Krasnodar.