Un parche a los desequilibrios

¿Cree que la tregua a la que han llegado Trump y Xi puede durar?

Han logrado este acuerdo solo porque ambos lo necesitan con urgencia por razones políticas internas. Trump se enfrenta a unas difíciles elecciones el próximo año. Xi necesita dejar el conflicto comercial atrás para evitar que vuelvan los terribles problemas de deuda que enfrenta China. Pero sería un error pensar que esto es puramente un problema de Trump-Xi. El mundo sufre de profundos desequilibrios en el flujo de capital y el comercio mundial, e incluso antes de que Trump asumiera la Presidencia, estaba claro que EE UU ya no estaba dispuesto a desempeñar el papel de absorber el exceso de ahorro y la demanda insuficiente del resto del mundo. Es obvio que Europa no ha resuelto los problemas de la demanda interna insuficiente en Alemania, sino que simplemente la ha exportado al exterior después de casi destruir las economías de España y otros socios comerciales europeos. Es por eso que, independientemente del acuerdo que Xi y Trump alcancen, no durará a largo plazo

¿Qué efecto tendrían los nuevos aranceles?

Lo que los economistas no suelen decir en público es que los conflictos comerciales son terribles para los países con el superávit comercial, pero no son tan graves para aquellos con déficit comercial, especialmente si tienen mercados nacionales muy grandes y diversificados.