"No veo alternativas a esta altura a que Le Pen deje el lugar a otro candidato"

¿La carrera política de Marine Le Pen está acabada o tiene opciones de ser de candidata en 2027?

Las reacciones de otros responsables políticos (Mélenchon, Darmanin) muestra que la mayoría no estaría satisfecha con una derrota judicial de Le Pen. Preferirían ganarle en las urnas. Incluso el aparato judicial se movilizó para asegurar que un nuevo proceso el año que viene es posible. Pero eso no cambia los hechos: hubo un abuso importante y sistemático de fondos europeos para financiar el aparato del Frente Nacional (ahora Agrupación Nacional). Nada garantiza que un nuevo juicio pueda cambiar el fallo. La investigación fue minuciosa y los elementos a cargo son contundentes. Por lo tanto, la carrera, aunque no esté terminada, está frenada por un tiempo y no veo alternativas a esta altura a que MLP deje el lugar a otro candidato.

Le Pen se ha presentado como víctima de un complot del sistema para que no llegue al poder. ¿Le beneficia o perjudica ante la opinión pública?

Es difícil de determinar por el momento. En su favor juega el hecho que no hubo enriquecimiento personal. Pero también está el discurso anti-establishment partidario tradicional del RN que justamente exigía un recorrido inmaculado de los políticos, ausencia de todo tipo de condena, o toda forma. Por ahora el aparato del partido y una parte de los concurrentes la apoyan, pero algunos «apoyos» como por ejemplo el del alcalde de Béziers, Robert Ménard, figura de extrema derecha importante pero independiente del RN, son bastante ambiguos, concediendo que en realidad el fallo no es tan injusto. Una vez que pase el primer fervor, los rivales pasarán a otra cosa. La reacción del presidente, insistiendo en la necesidad de respetar el trabajo de la justicia va en esa dirección.

¿La presión en las calles puede provocar violencia o mayor división en la sociedad francesa?

Realmente no creo que esto lleve a mayores movilizaciones. es posible que me equivoque pero no veo mucho potencial y la manifestación del domingo va a ser limitada. En parte se debe al hecho que la manifestación nos es un modo de acción tradicional del partido y de la extrema derecha en general.

Bayrou ha hecho equilibrios entre defender a la Justicia y criticar el procedimiento. ¿Le Pen podría apostar por el caos y hacer caer al Gobierno forzando elecciones legislativas en junio?

Es una posibilidad, pero es una estrategia muy arriesgada. En caso de fracaso esto le costaría un gran parte de su capital político. Las elecciones del 24 fueron una decepción para sus electores a pesar de un número inédito de diputados. No es probable que puedan mejorarse mucho tan poco tiempo después de la última elección.

Jordan Bardella es el delfín oficial de Le Pen, ¿pero está preparado para ser candidato presidencial con tan solo 29 años?

Eso es una pregunta filosófica. ¿Alguien está preparado para tomar la responsabilidad de un país de casi 70 millones de habitantes? No hay ninguna formación que prepare a alguien a ese tipo de responsabilidad. y de hecho hay muchos ejemplos que demuestran la incompetencia de los que ocupan ese tipo de función en Francia o en otros lados. Es cierto que Bardella es joven, no tiene formación alguna, tiene poca experiencia política y ninguna experiencia fuera de la política. Pero aparte de su edad se parece en eso a muchos otros candidatos.