Zelenski rechaza el plan de Trump para trocear Ucrania a cambio de acabar con la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró "escéptico" sobre el plan de paz esbozado por el ex presidente estadounidense Donald Trump y que prevé la cesión de algunos territorios a Rusia. Durante una entrevista exclusiva con Politico, Zelenski advirtió que la influencia rusa ha penetrado en el sistema político estadounidense y rechazó la propuesta de Trump y sus aliados para poner fin rápidamente a la guerra. El mandatario ucraniano recordó que estaba dispuesto a reunirse con Trump y lo había invitado a visitar Kiev.

"Si el acuerdo para poner fin a la guerra pasa simplemente la cesión de nuestros territorios, si esta es la idea subyacente, es una idea muy primitiva", dijo Zelenski, quien añadió: "Lo que necesito son argumentos sólidos. No fantasías, sino ideas reales, porque está en juego la vida de las personas".

Zelenski rechazó la hipótesis de una congelación del conflicto y advirtió de que sólo sería "una pausa" para Vladimir Putin. Según el presidente, "algunos" estarían "contentos" con detener la guerra. Sin embargo, Rusia aprovecharía el cese de hostilidades para "aumentar la producción y los stocks de tecnología militar, misiles, drones", así como para analizar "todos los errores cometidos al inicio" de la invasión de Ucrania.

A su juicio, Putin "sólo entiende de poder, se siente como una bestia: si no puedes defenderte, te destruirá aún más, su deseo es conquistar toda Ucrania". Zelenski cree que el inquilino del Kremlin "destruirá todo y matará a mucha gente". La "mayoría" de los ucranianos, de hecho, "no huirá", por lo que Putin "matará a muchos de ellos". y añadió: "Habrá mucha sangre, habrá muchas víctimas, muchas pérdidas. Estamos hablando de cientos de miles". Pese a todo, cree que Ucrania "definitivamente" ganará la guerra, "no tenemos alternativas, pero no puedo prometerlo ni dar una fecha".