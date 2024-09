Test de personalidad: Descubre si tus invitados quedaron satisfechos según dejen los cubiertos

'Compartir es vivir', y más aún tratándose de la comida, alrededor de la cual los seres humanos se llevan reuniendo desde tiempos inmemoriales. Todo el mundo, cuando es anfitrión, desea contentar lo máximo posible el apetito de sus invitados, ya sean más o menos exigentes. Normalmente, la gente se muestra contenta, aunque le hayamos servido un filete duro como la suela de un zapato, por pura norma social.

Sin embargo, como en muchas ocasiones las palabras no se usan para comunicar sino para ocultar otras ideas, debemos echar mano del lenguaje no verbal. De esta manera, se pueden conocer las opiniones reales o intereses ocultos de los demás sin necesidad de escucharles, tan solo prestando especial atención a los detalles de sus gestos y movimientos corporales.

Si uno quiere ser un buen anfitrión, debe mostrar su máximo potencial como chef, pero esto solo puede conseguirlo si conoce la opinión real de los comensales. Para ello, una muy buena táctica para adivinarlo es mirar en qué postura colocaron inconscientemente el cuchillo y el tenedor sobre sus platos tras terminar la comida. Es un simple gente cotidiano que transmite mucha información sin pretenderlo.

Test de personalidad: ¿Qué les pareció a los comensales tu comida?

Para el juego de hoy, habrá de fijarse muy bien (y con disimulo) en las manos de sus invitados durante la comida o la cena. En la siguiente imagen se mostrarán cinco formas distintas arquetípicas que representan cada una un grado de satisfacción distinto. Dependiendo de cómo hayan dejado los cubiertos sobre sus platos, probablemente les haya gustado más o menos.

Ahora que ya a identificado el lenguaje no verbal de sus comensales, es momento de pasar a conocer qué significados ocultos hay tras cada uno de ellos.

1. Cubiertos en horizontal

Es la mejor señal que podemos ver, suele indicar que les ha encantado. Además, las cantidades fueron más que adecuadas, y se sienten llenos. Con este gesto, indican que no quieren ser servidos más comida, porque ya están más que satisfechos.

2. Cubiertos en diagonal

Parece que de momento les está gustando la comida, pero necesitan tomar un descanso antes de continuar. Querrán comer más, pero prefieren esperar un poco por el momento y 'hacer hueco' para el postre o el siguiente plato que les ofrezcamos. No conviene saturarles, así que si vemos que pusieron de esta manera los cubiertos, lo mejor es aguardar unos minutos para después ya ofrecerles otra cosa.

3. Cubiertos en perpendicular

Puede que sea bien porque las cantidades fueron poco copiosas o bien porque les gustó tanto un plato que aguardan con ansia el siguiente. Se suele interpretar como una señal de curiosidad por saber qué será lo siguiente que les ofrezcamos. Conviene ser generosos con la próxima razón que se les sirva.

4. Cubiertos cruzados

Posiblemente no nos lo hayan querido decir para no parecer maleducados, pero la última comida que les hemos servido no les ha gustado nada. Es una forma de expresar que no quieren nada más, al menos de este plato. Para el siguiente, puede que estén más receptivos, pero se recomienda preguntarles antes que a nadie qué porción prefieren, por si se están quedando con hambre.

5. Cubiertos en vertical

Aunque la comida les gustó, tampoco les sorprendió demasiado. Probablemente no estén muy llenos, pero con lo que comieron por el momento fue suficiente. Ni bien ni mal, todo correcto. Para no incomodarles, no conviene insistir en que tomen más, estas personas ya terminaron por hoy.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.