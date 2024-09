Test de psicología: Si apuras así la pasta de dientes, tienes una inteligencia superior

El primer producto higiénico parecido a una pasta de dientes data de alrededor del siglo IV a.C., y para su fabricación se utilizaban algunos de mismos los componentes que llevan hoy día los dentífricos, pero de forma más rudimentaria. Se conocía como 'clisterate', y utilizaba ingredientes como polvo de piedra pómez, sal, agua, pimienta e incluso cáscaras de huevo o uñas de buey.

Hoy en día ya se comercializa en cómodos formatos y su fabricación es mucho más profesional e industrializada. Sin embargo, sigue existiendo un debate sobre qué cantidad de veces diarias es la recomendada para lavarse los dientes, así como el momento. En España suele ser tres veces al día, siempre después del desayuno, la comida y la cena. En otros países, sobre todo en el este de Europa, acostumbrar a lavarse solo en dos ocasiones: antes de desayunar y después de la cena; es una cuestión cultural.

El lenguaje no verbal, así como la forma en la que una persona resuelve los problemas, son grandes indicadores de la inteligencia y la capacidad resolutiva de cada uno, además de que de ellos se puede extraer gran cantidad de datos. Las palabras pueden ocultar información, pero no tanto los gestos. De algo tan cotidiano como apretar el bote de dentífrico se pueden sacar importantes conclusiones sobre el carácter de un individuo.

Test de personalidad: Así es tu inteligencia según la forma en la que apuras el bote de pasta de dientes

Para el juego de hoy, deberá prestarse cuidada atención a la imagen que expondremos a continuación, donde se muestras cinco figuras con distintas maneras de apurar un tubo de dentífrico. Cada una de ellas se corresponde con un arquetipo de la personalidad diferente, así que sean sinceros consigo mismos y escojan la que más se asemeje a sus hábitos..

Ahora que ya ha reconocido una de las figuras, es momento de pasar a conocer qué significado guardan sobre su inteligencia resolutiva y personalidad.

1. Enrollada fuerte

Denota una gran capacidad de resolución de problemas y una personalidad meticulosa. Un carácter que no se queda a gusto si no apura hasta la última gota, no por tacañería, sino por un gusto por las cosas bien hechas. Suelen ser buenos ahorradores y no malgastan el dinero en ocios banales.

2. Apretada por el medio

Una forma de apretar el tubo dentífrico que tiene nula utilidad, la pasta saldrá con menos fuerza, y se perderá mucha cantidad en la mitad inferior. Suelen utilizarla personalidades derrochadoras, malas a la hora de ahorrar.

3. Apretada por arriba

Con este método, la pasta dejará de salir en un par de días, es el método menos eficiente de todos, implica una capacidad de resolución pésima. Es aplicada normalmente por gente con una personalidad que tiende a generar manías, como apretar de esta forma el tubo. Proceden así por pura costumbre, aunque sea mucho más incómodo.

4. Apretada por todo el tubo

Es una forma eficiente, pero no la que más ya que, al dejar algo de aire dentro, siempre quedará algo de pasta atrapada en el tubo. Aún así, indica una buena gestión de los problemas. Se da en personalidades positivas y risueñas, que se preocupan de hacer las cosas bien, pero sin obsesionarse por ello, suele ser gente comprometida, aunque algo despistada.

5. Espachurrada por completo

Propio de personalidades con poca capacidad de autocontrol, que descargan su nerviosismo y malestar sobre los objetos que tengan a mano. No es sinónimo de agresividad, de hecho, en muchas ocasiones actúan así porque les cuesta expresar sus sentimientos y ese nerviosismo se acaba manifestando en su lenguaje no verbal.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.