Milinko Pantic : “Sueño con entrenar al Atlético de Madrid”

Tras haber entrenado al filial del conjunto rojiblanco, el actual director técnico de la Fundación Atlético de Madrid mantiene intacto su sueño. Así lo ha reconocido el propio Milinko Pantic en la última entrevista que ha concedido.

“Mi gran sueño permanece intacto: entrenar al Atlético de Madrid. Y estoy seguro de que ese momento llegará. Soy una persona muy ambiciosa que, tarde o temprano, termina alcanzando lo que quiere”, ha dicho el serbio en The Coaches’ Voice .

Sobre su experiencia en el filial del Atlético de Madrid, ha señalado: “Los primeros cinco días de pretemporada con el Atlético B fueron los más difíciles y duros de mi vida profesional. Me encontré con hasta 36 jugadores. 29 de la plantilla y 7 que estaban a prueba. Subimos a los Ángeles de San Rafael para entrenar en un campito. Y cuando digo campito es porque lo era; no tenía las dimensiones habituales. Ahí tenía que preparar un entrenamiento para 36 jugadores, casi sin espacio para todos. Para preparar los entrenamientos en esas condiciones, casi no dormía la noche anterior”.

El Atlético de Madrid decidió no renovar a Milinko Pantic cuando era entrenador del filial

Pantic también ha hecho alusión a su salida por la puerta de atrás: “Firmamos una gran temporada donde se juntó una gran generación de jugadores. Ahí estaba, por ejemplo, Saúl; Manquillo, que ha tenido una gran carrera internacional. Al acabar la temporada, tenía un año más de contrato y el club, por las cosas de fútbol, tomo la decisión de no renovarme. La explicación fue que no era un entrenador para Segunda B, sino para un equipo más grande. No compartí ese argumento, pero lo acepté sin enfadarme”.