Chidozie Awaziem: “Rezo para jugar en el Real Madrid”

Cedido en el Leganés, el central de 23 años deberá regresar al Oporto cuando termine la temporada. Pese a ello, gracias a su buen hacer, equipos como el Sevilla aspiran a hacerse con sus servicios. Chidozie Awaziem, por su parte, no esconde que sueña con jugar en el Real Madrid.

“He soñado toda mi vida con jugar en España, en la Liga. También siempre soñé con jugar en el Real Madrid. Estoy luchando por ello. Deseo y rezo para que algún día lo consiga”, ha dicho en una entrevista para LaLiga.

“Me gusta Sergio Ramos. Me gusta mucho. Me encanta su estilo de juego, su actitud en el campo, su espíritu de lucha y su liderazgo”, ha añadido Chidozie Awaziem.

Cuestionado por su futuro, ha señalado: “Oficialmente soy jugador del Oporto y mi futuro depende de lo que decidan. Si el Oporto me ofrece un futuro para continuar en el club, seguro que me quedaré, porque también adoro ese club”. “Ahora bien, si no me dan opciones de continuar, entonces será mejor que me quede en LaLiga, en el Leganés”, ha agregado Chidozie Awaziem.

El interés del Sevilla por Chidozie Awaziem

Varios equipos amenazan la continuidad de Diego Carlos y el Barcelona pretende aprovechar el interés del conjunto hispalense por Rakitic para hacerse o bien con el brasileño o bien con Jules Koundé. Ante la posibilidad de perder alguno de sus centrales, el Sevilla ya peina el mercado en busca de futbolistas en dicha demarcación y uno de los que más gustan es Chidozie Awaziem, que está temporada ha jugado decido por el Oporto en el Leganés.