Celta de Vigo y Cádiz, posibles destinos de Nolito

El delantero de 33 años termina contrato con el Sevilla al final del presente curso y ya sabe que no será renovado. Si bien siempre se ha hablado de su posible regreso al Celta de Vigo, algo que ya intentó el cuadro celeste el pasado verano, ahora también el Cádiz tratará de hacerse con sus servicios a coste cero.

Según Fichajes.net, a favor del Cádiz, además de ser su ciudad natal, juega que es su director deportivo Óscar Arias, la persona que le llevó al Sevilla. El equipo andaluz solo sería una opción para Nolito si asciende a Primera División. El Cádiz deberá dar un salto de calidad a su plantilla, por lo que reclutar al atacante a coste cero es una opción muy atractiva. De igual forma, el Celta de Vigo estaría encantado con la posibilidad de volver a ofrecer acomodo en su plantilla a Nolito, aunque tendría mayor competencia y, por tanto, menor protagonismo que en el Cádiz.

Nolito no descarta salir de España pese al interés del Celta de Vigo y del Cádiz

Cuestionado por su futuro en una en una entrevista reciente, el de Sanlúcar señalaba: “Ahora, el 30 de junio, quedo libre y aún no sé cuál será mi futuro. De eso se encarga mi agente”. Aunque Nolito ha sido relacionado en varias ocasiones con el Celta de Vigo, y tiene también la posibilidad de fichar por el Cádiz, no vería con malos ojos probar fortuna fuera de LaLiga Santander, donde ya jugó en su día en el Benfica y en el Manchester City: “No me importaría irme a donde sea. Es una decisión que tendré que tomar en su momento y que hablaré con mi mujer y mi niña grande, sobre todo”.