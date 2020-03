Nolito se muestra dispuesto a probar fortuna fuera de España otra vez

El atacante de 33 años termina contrato con el Sevilla al final del presente curso y el conjunto hispalense no ha hecho movimiento alguno para renovarle. Es más, Nolito es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero.

Cuestionado por su futuro en una en una entrevista para Goal, el de Sanlúcar ha señalado: “Ahora, el 30 de junio, quedo libre y aún no sé cuál será mi futuro. De eso se encarga mi agente”. Aunque Nolito ha sido relacionado en varias ocasiones con el Celta de Vigo, no vería con malos ojos probar fortuna fuera de LaLiga Santander, donde ya jugó en su día en el Benfica y en el Manchester City: “No me importaría irme a donde sea. Es una decisión que tendré que tomar en su momento y que hablaré con mi mujer y mi niña grande, sobre todo”.

Nolito ha explicado cómo lleva la cuarentena

A la espera de lo que suceda este verano, Nolito se mantiene en forma para cuando pueda reanudarse el campeonato: “Tenemos que hacer todos los días tareas que nos mandan los preparadores físicos del Sevilla. Una hora y media o dos trabajando a diario para no perder la forma, porque no sabemos cuándo acabará esto y cuándo volveremos a empezar. Estamos un poco flotando, sin saber nada”.

“La cuarentena me está tratando bien. Gracias a Dios, yo soy un privilegiado. Las tres niñas que tengo, me vuelven loco, pero, bueno, nosotros estamos aquí metidos. Hay muchísima gente en España y en el resto del mundo que está mucho peor que nosotros. Está muriendo muchísima gente, pero hay que seguir. Nos ha tocado vivir esta situación y no queda otra”, ha concluido.