El Real Madrid podría fichar a Camavinga y cederle al Valencia

Aunque el Rennes está pidiendo 60 millones de euros por el centrocampista de 17 años, el conjunto blanco quiere aprovechar la crisis económica que ha propiciado el coronavirus para hacerse con sus servicios por una cantidad inferior. Camavinga es una petición expresa de Zidane y el Real Madrid está obligado a ficharle cuanto entes pese a contar en su demarcación con Casemiro y con Fede Valverde. Esto es algo que estaría dispuesto a aprovechar el Valencia, que estaría dispuesto a solicitar su cesión para que pudiera tener un mayor protagonismo en la Liga Santander la próxima temporada.

El Real Madrid también contempla la opción de dejar cedido a Camavinga en el Rennes si acepta una rebaja considerable en su precio. De no ser así, y siempre y cuando el Valencia logre clasificarse para disputar competiciones europeas la próxima temporada, el cuadro merengue podría ver con buenos ojos que éste recalase en el conjunto che según Fichajes.net.

Además de a Camavinga, el Valencia negociará con el Real Madrid por Dani Ceballos

El club de Mestalla, junto al Betis, tiene previsto solicitar la cesión de Dani Ceballos de cara al siguiente curso. Cabe señalar que el Valencia ya intentó su fichaje en el mercado invernal tal y como él mismo reconoció en El Chiringuito: "Sí, mi agente me llegó a comentar el interés del Valencia. En enero hubo un momento de nerviosismo por la Eurocopa, venía de una lesión de dos meses y no jugaba y yo y quería jugar. No lo estaba haciendo y tenía que mirar por mi futuro. Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal”.