El día que Alexia Rivas anunció el fichaje por el Madrid de un jugador del Valencia

La redactora de Socialité, que se ha situado en el foco mediático por su relación con Alfonso Merlos, ejerció en su día como periodista deportivo. Alexia Rivas llegó a anunciar en su día el fichaje de José Luis Gayá por el Real Madrid, un movimiento que no terminó por concretarse. La prensa valenciana ha rescatado unos tuits que escribió en 2015 para dar un palo a la periodista.

“Gayá es del Madrid. Pronto se desvelarán más detalles en torno a su contrato y cláusula”, se puede leer en el primer tuit escrito por Alexia Rivas en 2015. “El Valencia intentará que renueve pero el acuerdo es ya un hecho. La cláusula a pagar por el Madrid será máximo 24 millones de euros”, añadía la periodista.

El nombre de Alexia Rivas inundó los medios después de que se conociese que era ella la que salía detrás de Alfonso Merlos durante su intervención en el programa El Estado de Alarma. Pese al revuelo causado, Alfonso Merlos ha afirmado en exclusiva para La Razón que no ha sido infiel a Marta López con la periodista. “Marta y yo habíamos roto, se están contando muchas mentiras, yo no he sido infiel a nadie", ha señalado el abogado.

Alfonso Merlos ha aprovechado la ocasión para admitir que está iniciando una relación con Alexia Rivas: “Estoy iniciando una relación con ella, tiene también una proyección pública por ser periodista, y dentro de esa relación es un presente en el que los dos estamos muy contentos, ilusionados, y es lo único que me importa ahora mismo. Y espero que se acabe toda la polémica que se ha montado sobre mi pasado, vivo el presente, me importa el futuro, y no me interesan ningún tipo de conflictos, de debates o discusiones, absolutamente nada de eso”.