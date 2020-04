Dani Ceballos reconoce el interés del Valencia

El centrocampista contempló la opción de dar por finalizada su cesión en el Arsenal durante el mercado invernal para encontrar un nuevo acomodo en LaLiga Santander. Uno de los equipos que quiso fichar a Dani Ceballos, tal y como contamos en LAOTRALIGA, fue el Valencia, algo que el sevillano ha confirmado en la última entrevista que ha concedido.

“Sí, mi agente me llegó a comentar el interés del Valencia. En enero hubo un momento de nerviosismo por la Eurocopa, venía de una lesión de dos meses y no jugaba y yo y quería jugar. No lo estaba haciendo y tenía que mirar por mi futuro. Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal”, ha dicho el futbolista de 23 años en El Chiringuito.

Dani Ceballos ya explicó por qué dijo no al Valencia

“Nunca he tenido un mercado tranquilo, ni de verano ni de invierno. El primer año del Betis ya estaban Madrid y Barça interesados en mí, luego firmé con el Madrid, después ya en enero que si me quería el Betis de vuelta, después del Europeo al Arsenal, ahora vuelta hacia otros equipos... Es señal de que haces las cosas medianamente bien para que haya equipos que se interesen por ti. Pero también es verdad que me gusta una estabilidad en un club y decidí quedarme en el Arsenal porque es quien apostó por mí y deseo devolverle la confianza porque creo que es el momento de dar un paso al frente”, señalaba en febrero en MARCA.