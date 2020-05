Guiño de Álvaro Odriozola al Sevilla

Días después de que contásemos en LAOTRALIGA que el lateral de 24 años no seguirá en el Bayern de Múnich y que eso era algo que pretendía aprovechar el equipo andaluz, el ex de la Real Sociedad ha lanzado un guiño al conjunto hispalense. Cuestionado por el interés del Sevilla, Álvaro Odriozola ha señalado.

“El Sevilla es un gran club y se le ponen a uno los pelos de punta cuando escucha el himno”, ha dicho el defensor en El Chiringuito. No obstante, pese a tener a Marcelo y a Mendy por delante, Álvaro Odriozola aspira a tener una oportunidad en el cuadro merengue: “Soñaba con ser futbolista. He jugado en la Real, pertenezco al Madrid y estoy cedido en el Bayern. Entre mis sueños está triunfar en el Madrid. Me gusta mucho soñar. He cumplido casi todos mis sueños y entre los que me quedan está el de triunfar en el Madrid”.

Y es que, Odriozola cuenta con el apoyo de Zidane: “Tengo contacto con jugadores y empleados del club e incluso con los médicos. Zidane está centrado. A la hora de hablar de la salida tuve varias conversaciones con él y me mostró su apoyo en privado cuando el Bayern se interesó en mí. Zidane no quiso que saliese del Madrid. Es de agradecer que una figura como la suya pensara más en mí que en sí mismo. Es un gran entrenador y una gran persona”.

La Eurocopa podría llevar a Álvaro Odriozola al Sevilla

No obstante, de volver a salir en calidad de cedido, Álvaro Odriozola no vería con malos ojos seguir los pasos de Sergio Reguilón y poner rumbo al Sevilla. Reguilón ha debutado esta temporada con la Selección y Odriozola aspira a regresar a ‘la Roja’ y con ser una opción para Luis Enrique de cara a la Eurocopa de 2021.