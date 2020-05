Ianis Hagi vuelve a sonar para el Sevilla

El centrocampista de 21 años, que fichó por el Genk pese a contar con varias propuestas en la Liga Santander, no ha tenido demasiada fortuna en el Rangers, donde ha jugado en calidad de cedido esta temporada. Pese a haber anotado seis goles y haber repartido seis asistencias en el presente curso, su equipo no vería con malos ojos hacer caja por él, algo que querría aprovechar el Sevilla para fichar a Ianis Hagi.

Recientemente, en una entrevista para MARCA, el rumano se mostraba dispuesto a jugar en la Liga Santander. “Me siento un poco español porque llevamos 15 años consecutivos yendo de vacas de verano a Mallorca, donde mi padre compró una casa cuando jugaba en el Barcelona”, ha comenzado diciendo Ianis Hagi. “Me encanta el estilo de juego de la Liga y me veo algún día jugando allí”, ha agregado el centrocampista, que vuelve a sonar para el Sevilla.

Contra recomendó a Ianis Hago fichar por el Sevilla

Ya el pasado verano, cuando el futbolista definía su futuro, el seleccionador rumano confesó: “Le dije que eligiera Sevilla, porque le iría bien. De hecho, el fútbol español es ideal para el futbolista rumano. Veremos si escuchará mi consejo”.