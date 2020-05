Oyarzun reconoce haber sido tentado por el Athletic y la Real Sociedad

Gracias a su buen hacer en el Numancia, el centrocampista de 26 años despertó el interés de varios equipos de la Liga Santander el pasado verano. Alain Oyarzun pudo regresar a la Real Sociedad y también fue tentado por el Athletic. Así lo ha reconocido él mismo en la última entrevista que ha concedido.

“El año pasado tuve la confianza del míster y apenas tuve lesiones. Me estaban saliendo las cosas bien y hubo interés y llamadas tanto de la Real como del Athletic preguntando cómo era mi situación, me dijeron que me estaban siguiendo de cerca”, ha dicho en Mundo Deportivo.

Alain Oyarzun ha dejado de ser una opción para Athletic y Real Sociedad

Un año después, la fortuna no ha sonreído a Alain Oyarzun, las lesiones no le han respetado y no ha tenido la continuidad a la que estaba acostumbrado en el Numancia. “No podía disfrutar del fútbol porque no llegaba al nivel de velocidad punta, iba perdiendo minutos y al final decidimos que lo mejor era parar, tuve otra recaída gorda y hasta hoy”, ha explicado el futbolista vasco.