Cádiz - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido y posibles alineaciones

Un Ramón de Carranza vacío acoge un duelo de altura entre el Cádiz, que busca afianzar el liderato que ostentaba antes del parón por la pandemia de la COVID-19, y el Rayo Vallecano, recuperado anímicamente de sus propios problemas internos tras su retorno anticipado a la liga con victoria frente al Albacete.

El Cádiz, en su vuelta a la competición, quiere hacer valer su condición de líder y para suavizar la tristeza de los aficionados del equipo amarillo por no poder acudir a su estadio después de tres meses sin fútbol, el club gaditano anunció en la previa la renovación de su entrenador Álvaro Cervera por cuatro temporadas, hasta junio de 2024.

Posible alineación del Cádiz frente al Rayo Vallecano

Los cadistas esperan que ese camino se extienda en Primera División la próxima temporada, para lo que intentarán mantenerse dentro de los dos primeros puestos en las once jornadas que restan.

El Cádiz, que en la primera vuelta logró 43 puntos y mantiene siete puntos de ventaja sobre el segundo y ocho respecto al tercero, es precavido ante la visita del Rayo, ya que la suspensión de la competición por la crisis sanitaria le rompió el ritmo de puntuación que llevaba al frente de la clasificación.

Esa renta se ha reducido y peligra el liderato, que podría alcanzar el Zaragoza si gana al Alcorcón y el Cádiz empata o pierde.

Cervera tiene las bajas del veterano portero Alberto Cifuentes, que cumplirá un partido de sanción y será sustituido por David Gil; de los jugadores de corte defensivo Jon Ander Garrido, Marcos Mauro y Sergio González y del delantero Filip Malbasic, todos ellos con problemas físicos.

Posible alineación del Rayo Vallecano frente al Cádiz

Enfrente estará el Rayo, que ya compitió hace tres días frente al Albacete, en un duelo atípico de solo 45 minutos y que solventó con victoria también sobreponiéndose a una buena nómina de ausencias.

El centrocampista Mario Suárez no estuvo por sanción, mientras que al no estar inscritos cuando se disputó la primera parte en diciembre de 2019 no pudieron jugar los delanteros Yacine Qasmi y Juan Villar ni los extremos Jorge de Frutos e Isi Palazón.

Frente al Cádiz, Isi tampoco jugará porque fue expulsado en el último partido antes del parón, contra el Elche. Esa no será la única ausencia del Rayo, ya que no están disponibles por sanción el centrocampista Oscar Valentín y el central Antonio Milic.

De esta forma, respecto a los 45 minutos contra el Albacete, habrá varias novedades en el once de Paco Jémez. A Milic lo sustituirá en su posición Catena y a Oscar Valentín le reemplazará Mario Suárez.

Las otras dos novedades que se prevén son las entradas de Jorge de Frutos por un extremo y de Yacine Qasmi en la punta de ataque, que podrían sustituir en sus casos a Joni Montiel y Andrés Martín, respectivamente.

El Rayo ha visitado Cádiz en veinte ocasiones para jugar partidos oficiales y solo ha ganado una vez, el 22 de abril de 1973, en Segunda (2-3). El resto nueve empates y diez derrotas

Posibles alineaciones

Cádiz: Gil; Carcelén, Fali, Cala, Espino; José Mari, Ramos, Álex Fernández, Salvi, Perea; y Lozano.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Catena, Saveljich, Luna; De Frutos, Mario Suárez, Comesaña, Álvaro García; Trejo; y Qasmi.

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Comité Vasco).

Horario y dónde ver el Cádiz - Rayo Vallecano

Estadio: Ramón de Carranza.

Hora: 21.30.

Televisión: #Vamos