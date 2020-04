Paco Jémez recuerda su paso por la Selección y su ausencia en el Mundial

El actual entrenador del Rayo Vallecano ha concedido una extensa entrevista. En ella, Paco Jémez ha hablado de su paso por la Selección, con la que llegó a jugar una Eurocopa pero nunca un Mundial.

P: El sueño de cualquier jugador es vestir la camiseta de su Selección. ¿Qué recuerdos guarda de su debut con España? (23 septiembre 1998)

R: Mi convocatoria me la dijo un periodista. No había en ese momento Twitter, ni Instagram ni nada de lo que hay hoy en día. Creí que era broma, pero empezó el teléfono a sonar y era cierto.

P: Coincidió en esa generación con jugadores como Mendieta, Guardiola, Raúl o Cañizares, pero no ganaron ningún título.

R: España siempre ha tenido selecciones muy fuertes. El hecho de no ganar nada no quiere decir que España no fuese favorita. Siempre nos faltó ese puntito para conseguir lo que otros hicieron, ganar y ser una alternativa. Creo que siempre hay un momento para todo y a lo mejor ese no era nuestro momento. Es difícil poder explicar que con jugadores de tanta calidad España no ganara antes nada.

P: ¿Con quién se juntaba más en el vestuario de la selección?

R: Siempre he tenido buena relación con todo el mundo. Me llevaba bien con Fernando Hierro o con Raúl, pero siempre, no sé por qué, estaba más con el grupo del Barcelona: Abelardo, Sergi, Luis Enrique, Guardiola...No quiero decir que solo estuviese con ellos, pero igual encajé mejor. También con gente como Salva Ballesta, Urzaiz y los del Athletic encajé bien. En general había un grupo fenomenal. No había rencillas a pesar de lo que se oía por ahí.

P: ¿Con Luis Enrique y Guardiola hablaba de entrenar?

R: En aquella época no nos planteábamos qué iba a pasar. Teníamos por delante la oportunidad de disfrutar como jugadores y hablábamos de eso. Mirábamos un poco al futuro, pero nadie dijo que iba a ser entrenador. Todavía no estábamos en la última fase como jugador, que es cuando te planteas si quieres ser entrenador. No tuvimos esas charlas que después sí tuvimos.

P: Estuvo en la Eurocopa de 2000, pero no en el Mundial de 2002. ¿Le queda esa espina?

R: Sí porque jugué toda la fase de clasificación y luego no tuve la fortuna de poder ir al Mundial. Fueron tres años espectaculares, tres años de cumplir sueños y de estar entre los mejores. No hecho en falta nada y no tengo nada que reprocharle a Camacho, todo lo contrario, le doy las gracias infinitamente por todo lo que me hizo vivir y me ofreció.

P: ¿Llegó a hablar con Camacho de su ausencia ese Mundial?

R: No soy de pedir explicaciones. Creo que los entrenadores hacen lo que creen conveniente en cada momento y a pesar de que tengo una buena relación con Camacho nunca se me ha ocurrido sacar el tema. No lo necesito. Me dio muchísimo. Fue una oportunidad que perdí, pero no es algo que me quedara por dentro.